週休三日連署過關！他點名「1行業」慘了：過了就等著物價漲一波

生活中心／林昀萱報導

週休三日連署通過，勞動部12月7日前要正式回覆。（資料照）

2024年數據顯示，台灣年總工時超過2000小時，高於日韓鄰國。幾個月前民眾提案，盼望將現行「週休二日」改成「週休三日」減輕員工壓力。如今該提案連署突破5千人，勞動部必須在12月7日前給出詳細回覆，引起熱烈討論。

近日公共政策網路平台有民眾發起「增加一天假日，實施週休三日」提案，提案者認為可讓員工有更多空間充電、同時改善壓力；對於企業來說，雖然可能遭遇產能下降危機，但並非只有壞處，英國、日本、冰島等國的研究實例顯示，長期來看產能是有機會上升的，週休三日估能吸引「重視彈性與生活品質」的年輕世代與專業人才，連署已通過，勞動部得在12月7日前提出具體回應。

週休三日相關議題引起各界熱烈討論，就有網友在PTT以「關於週休三日」為題詢問網友看法，多數人直言「根本不可能」、「做夢比什麼都快」、「夢裡面什麼都有」、「政府嫌你假太多了」、「慢慢做夢，相信我」、「有夢最美。」不少網友也點名過去的案例早已證明結果：「2023 年就被否決過，這次也不會例外」、「一定是：茲事體大、從長計議END」。

若週休三日，物流運輸業、服務業、醫護受衝擊大。（資料照）

據《TVBS新聞網》報導，針對週休三日也有不少人持反對票，認為直接調薪才實際。更有快遞員點出問題，指出現下物流業人力短缺，週休三日時間會不夠，公司也不可能增線找人，只能給現有的司機加班費：「成本變高，再跟廠商提高運費」、「過了，就等著物價再漲一波而已，因為運費調整」。104人力銀行開發部資深經理林書伃也表示，高度仰賴人力的產業如服務、餐飲住宿業、物流業等及醫療照護等缺工行業，若實施週休三日將會導致成本增加，最終影響的是台灣經濟成長。

