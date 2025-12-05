週休三日連署過關 勞動部回應：廣蒐各界意見 展延至明年2/7前回應

台北市 / 林彥廷 綜合報導

有民眾於「公共政策網路參與平台」提案「推動四日工作制，每周上四天班放假三天」，引發關注。勞動部今（5）日回應，為廣為蒐集各界意見及整體政策規劃研議之周妥，依上述規定，原訂回應日期為114年12月7日前，展延至115年2月7日前回應。

勞動部表示，依據「公共政策網路參與實施要點」第8點第5款規定略以，權責機關處理及回應成案提議之期間為2個月。但權責機關未能於期間內完成回應者，得延長之，其延長期間不得超過2個月。

勞動部指出，為廣為蒐集各界意見及整體政策規劃研議之周妥，依上述規定，原訂回應日期為114年12月7日前，展延至115年2月7日前回應。「在最後正式回應刊登前，再次感謝提案人及所有關注此議題的參與者，請各位靜候正式回應！」

行政院人事行政總處也回應，於本年10月15日函詢相關機關、團體意見，原預定於2個月內回應，惟因週休三日制度涉及層面廣泛，包含工商業運作模式、企業營運成本、民生與公共服務及學生受教權等面向，為瞭解國外實施週休三日之情形，刻正蒐整國外資料，另配合勞動部刻正評估本提案對私部門勞動面向之影響，爰依前開規定，展延至115年2月7日前回應。再次感謝提案人及所有關注此議題的參與者，請各位靜候正式回應。

