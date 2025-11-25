週休三日連署闖關！這一行業喊「毋湯」：過了物價上漲

即時中心／温芸萱報導

公共政策網路參與平台近日出現「週休三日」提案，主張四日工作制，已超過5,000人連署。提案一出立刻在網路上引起熱議，支持者認為可提升效率、改善家庭與休閒時間；但反對者憂心企業成本上升、平日工時延長。其中物流業反彈最強，指出貨量龐大、人力不足，恐會讓運費增加，進而讓物價上漲。

近日「公共政策網路參與平臺」上有民眾發起「週休三日」提案，主張推動「四日工作制，每週上四天班、放假三天」。提案曝光後迅速引發熱議，截至目前已有超過5,000人連署通過門檻，勞動部依法必須在12月7日前回應。由於議題牽涉國家勞動制度、企業運作、產能影響，引發社會正反交鋒。

提案者在平台上指出，推動週休三日不只是增加休息，而是全面改善台灣的工時文化。他列出多項可能帶來的正面效益，包括「提升工作與生活平衡」、「減少過勞、改善身心健康」、「協助企業吸引及留住人才」、「帶來環保與節能效果」、「促進創新與長期生產力」。提案者強調，日本、冰島、英國等國已有相關試驗，研究顯示「工時減少但產能不減、甚至提升」，且員工幸福感明顯提高，企業在人才競爭上更具優勢。

「公共政策網路參與平臺」上有民眾發起「週休三日」提案，目前已有超過5,000人連署通過門檻，勞動部必須在12月7日前回應。（圖／翻攝「公共政策網路參與平臺」官網）

隨著連署破關，網路上也掀起一場全民大辯論。支持者認為，台灣長期工時偏高、加班文化根深蒂固，週休三日反而有機會讓勞工更專注，提高效率。「歐洲實驗成功，台灣為什麼不行？」「工時減少、疲憊感下降，員工幸福指數提高，員工自然更願意回饋公司」，也有網友直喊，「薪資漲不動，那就用休假補回來」、「一週四天上班剛剛好，家庭、休閒時間都變多」。

不過反對聲浪同樣強烈。就有民眾表示，「周休三日企業撐得下去嗎？這是要逼公司出走還是倒閉」、「如果周休三日的話，有可能會讓大家平日工作時間更久」，更有人提到「這會增加老師的壓力，現代課綱加了很多課程，天數減少可能導致課務壓縮、老師負擔更重」。

其中還有一個最反彈的族群，就是物流業的快遞員。許多從業人員直言，一年到頭不是節慶就是大促銷，貨量常常爆滿，如果再少一天，恐怕連維持現有配送速度都辦不到，「人力本來就缺，公司不可能多請人，只能要司機加班，再給加班費」，也有快遞員分析，加班費會讓物流成本會被迫上升，最後反映在運費，更可能帶動民生物價全面調漲，「物流業週休三日的話，看跳腳的是誰」。

