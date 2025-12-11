「週休三日」休不休？ 《EBC東森新聞》投票出爐

「週休三日」提案於10月7日突破附議門檻。（圖／翻攝自pexels）





「四日工作制、週休三日」公共政策連署案受到社會關注，該提案也在10月7日突破附議門檻，勞動部表示，最遲將於明年2月7日前給出答覆。《EBC東森新聞》針對此議題發起網路投票，結果也出爐了。

「週休三日」強調每週上班四天、休假三天，有助提升生活品質、改善勞動條件並吸引人才。《EBC東森新聞》在官網舉辦「是否支持週休三日」投票，結果也出爐了。截至目前共有1,511人參與投票：

民眾是否支持週休三日？

支持：42.3%

不支持：57.7%

投票結果顯示，支持者仍未過半，相較之下反對聲音更大，可見現階段多數民眾仍對週休三日持保留態度，不過支持者仍具相當比例，代表需求存在。反對民眾表示「國外可以，不代表台灣可以」、「週休三日更加劇沒工作可做」；支持民眾則認為，週休三日是國際上很正常的趨勢。也有民眾提出疑問：「那每日工作時數是否要解除？多休一日不是要算進平日？那勞工基準法有得改了，不然要變相減薪？」認為週休三日牽涉的層面相當廣。

事實上，「週休三日」提案於10月7日突破附議門檻，按規定相關部會最晚必須在12月7日前正式回覆。不過，勞動部於5日表示，因提案涉及範圍廣泛，且攸關勞工制度、企業運作、產業影響與民生服務品質，需更多時間蒐集各界意見並研議政策可行性，決定依規定將回應期限延長兩個月，最遲於明年2月7日前答覆。

