「週休三日」你支持嗎？ 2萬人網路投票超過半數反對！

台灣勞工工時長期居高不下，日前有民眾在公共政策平台提出「推動四日工作制，每週上四天班、放假三天」的提案，已突破5千700人附議門檻，政府須在12月7日前正式回應。針對此議題，有媒體發起網路投票，超過2萬人參與投票結果，有過半的人反對，擔心會被減薪或是工作責任制。

網路投票顯示，過半數人擔心週休三日會遭減薪或工作責任制。（示意圖／Unsplash）

《NOWnews》25日在YouTube頻道發起「勞工周休三日提案連署過關，請問你贊成嗎？」網路投票，截至26日早上8時30分，已有2萬1千人參與投票。投票結果顯示，56%的網友表示「反對，擔心被減薪、工作責任制」，33%網友表示「贊成，台灣勞工工時太長」，另有11%表示「沒意見，依法工作」。

在留言區中，網友針對工時議題提出多元看法。有網友認為，「應該不要週休三日！而是每日8小時工時縮短成6-7個小時」、「還不如上班五天，可是一天6小時就好」，主張應從每日工時著手改革。也有網友指出，「這不是只有一週幾日的問題，都只是聽專家說，專家根本不知道勞工們到底要的是什麼？」質疑政策制定者未能真正理解勞工需求。

相較放假，網友更擔心台灣的加班文化。（示意圖／Pexels）

部分網友則將焦點放在加班文化與產業結構問題。有人表示「台灣不是休假太少，是很多產業加班過多」，認為問題核心在於過度加班而非休假天數不足。另有網友提及外籍勞工議題，「每次裁員都裁台灣人，不裁外勞，外勞和台灣人薪水相同，我們台灣人薪水2萬8呀，外勞也2萬8薪水呀」，反映出對就業市場的不滿。

