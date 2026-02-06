「週休三日」夢碎！勞動部揭原因 落實週休二日推工時彈性化

勞動部今回應週休三日提案。（資料畫面）

民眾去年提案推動週休三日，並順利達到附議門檻。勞動部今（6日）回應指出，考量產業人力調度與整體經濟等面向，現階段不宜全面實施週休三日，現階段宜先落實週休二日，並未來將推動「工時彈性化措施」。

民眾於2025年8月底在公共政策網路參與平台提出「推動四日工作制、每週上四天班放假三天」提案，並於同年10月順利通過附議門檻。勞動部歷經數月研議，今日正式回應，表示已邀集提議者、全國性勞雇團體、學者專家及相關主管機關進行討論，認為該議題涉及多重層面，需從整體政策與產業實務審慎評估。

廣告 廣告

勞動部指出，與會團體代表普遍認同我國正面臨超高齡社會與少子化趨勢，勞動力結構改變及家庭照顧需求增加，社會對工時彈性與工作生活平衡的期待日益提高；但全面推動週休三日，恐對部分產業造成重大衝擊，包括人力排班困難、人力成本上升，以及缺工情況下反而導致加班增加，影響勞工休息權益。

勞動部強調，考量勞工收入、產業特性、服務模式、人力調度及整體經濟運作，現階段仍應以落實週休二日為優先方向，未來將鼓勵勞雇雙方透過協商，推動符合勞工需求的工時彈性化措施，也持續精進彈性工時制度與團體協商機制，加強法遵監督與勞動檢查，營造兼顧企業發展與勞工權益的友善職場環境。





更多《鏡新聞》報導

姚文智籌拍電影獲7千萬補助 反擊國民黨造謠「安家費」：紅色認知攻擊

3監委公務車私用調查結果 林郁容須道歉、蘇麗瓊屬合理難予苛責

憲法法庭今年第2號判決出爐 健保法固定倍數罰鍰「過苛」判違憲