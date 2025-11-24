「週休三日」提案通過！ 洪申翰：蒐集各方意見評估

台北市 / 綜合報導

有民眾連署「週休三日」，超過5700人 連署附議 ，提案已經通過，勞動部必須在12月7日前做出回應。對此，勞動部長洪申翰表示，會蒐集各方意見，針對不同類型的勞工和企業，進行相關評估。人力銀行指出，如果「週休三日」真的上路，工時相對比較彈性的科技業和新創公司，有望吸引更多人才；但是製造業等產業，生產線恐怕會面臨人力短缺。

古色古香的京都，總是吸引不少國人，台灣人多愛去日本，看數據就知道，今年10月超過59萬人，位居全球第三高，僅次於南韓和中國，如果能放更多假，說不定這個數字，還能再創新高，有民眾發起週休三日連署，提案已經通過。

民眾說：「滿支持(週休三日)的，可以少上一天班。」民眾說：「如果只上四天休三天，我覺得是(休假)有點多，感覺沒有上班的感覺。」民眾說：「(如果)薪水一樣的話，當然會覺得(週休三日)很好，不過會有點擔心說，這樣台灣的整體產值會不會降低。」民眾對於每週多休一天，看法不一，至於週休三日提案，有5768人附議，10月7日通過後，勞動部得在12月7日前做出回應。

勞動部長洪申翰說：「會來蒐集各方的意見，各種勞工的類型，各種企業的類型的意見，來去做相關的評估。」以2026年為例，目前上班日250天，休息日則是115天，假設上班日改成一到四，每週五、六、日都休假，有機會多放46天假，但這個天數只是估算，實際狀況，依然得看政府規劃，---透OUT---，如果真的實施週休三日，各產業影響也大不相同。

人力銀行發言人曾仲葳說：「科技業和新創產業，這些在招聘上，本來會比較有彈性的產業，可能會更加具有優勢，零售或者是餐飲這些內需市場產業，可能大家會更願意走出來消費，(可是)面臨缺工的情況之下，(可能會)需要更多人來排班，恐怕人力上會有所吃緊。」

至於台灣經濟主力，製造業和進出口產業，為了補足生產線人力缺口，成本恐怕也會大幅增加，我國平均工時高到位居全球第五，如何在勞資間取得新平衡，有待各界研擬配套。

