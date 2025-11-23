週休三日「提案連署過關」 勞動部12／7前須回覆

台灣勞工的工作時間多過大部分OECD國家，更多於日本、韓國。資料照片



台灣勞工真的苦命嗎？若按照工作時間來判斷，台灣勞工去年平均的工時達到2030小時，遠遠高過日本、韓國，因此就有民眾在公共政策平台提案「推動四日工作制，每週上四天班、放假三天」，提案超過5700人附議，10月7日通過。換言之，勞動部必須在12月7日前給出回應。台灣是否有機會往「週休三日」邁進？就看政府如何回應。

針對部分歐美地區已有企業或團體試辦「週休三日」，就有民眾也應該學習，因此在8月15日於「公共政策平台」上提案「推動四日工作制，每週上四天班放假三天」，提案人表示，增加一天假日對於提升工作與生活平衡以及留住年輕世代人才有很大的吸引力。

提案人也認為，週休三日在環保與節能效果上，也因為通勤次數減少而將低，「員工有更多空間充電、學習新技能，帶來創新想法，對企業長期發展有利」。

不過，提案人也補充，除了資方會反彈外，勞工也恐面臨工資下降等危機，「但依照英國日本冰島等國的研究指出，週休三日長期下來，員工產能不降反增，也有助於提升勞工幸福感、心理健康」。

若下雨、塞車等因素，讓上班族通勤時間拉長。廖瑞祥攝

因此，公共政策平台上「週休三日」提案，最終吸引超過5768位民眾覆議，順利於10月7日通過門檻，因此，主管機關也就是勞動部必須在12月7日給出正式回覆。

不過2023年時，早已有民眾也在公共政策平台上提案「讓台灣成為亞洲第一個週休三日的國家」，當時人事總處回應，週休三日實施攸關人民生活作息、金融結匯、股市交易及學生受教權等問題，在配套措施未完備前，不宜貿然全面實施。

這一回民眾再度叩關「週休三日」提案，主責的勞動部也表示：「本議題將由勞動部及本總處就業管部分分別進行回應」，會請包括銓敘部、內政部、經濟部、交通部、勞動部與金融監督管理委員會等相關部會及全國公務人員協會、教育部（教師）與國防部（軍人）表示意見。

另外，勞動部公布的2024年統計結果，台灣受僱者每年平均工時為2030小時，若以「經濟合作暨發展組織（OECD）」的數據對比，台灣工時只輸給墨西哥（2308小時）、新加坡（2252小時）、哥斯大黎加（2244小時）以及哥倫比亞，在全球名列第5。對比亞洲鄰國，日本每年工時則是1636小時，南韓則是1859小時，也都遠低於台灣的平均工時。

