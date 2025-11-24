「週休三日」提案連署過關！洪申翰：持續蒐集各界意見

日前有民眾在公共政策平台提案「週休三日」，迅速引發迴響，10月7日正式跨過附議門檻，勞動部必須在12月7日前給出回應。然而，對於是否週休三日，勞資雙方看法兩極，期待放假又怕產能下降，勞動部長洪申翰對此表示，仍在蒐集各方意見階段做相關評估。

週休三日是否推動成功？勞資雙方看法兩極

根據勞動部2024年統計，台灣受僱者全年平均工時高達2030小時，是全球第5高，上班族也都在關注週休三日是否能推動成功，不過勞方看法兩極，就怕週休三日部分責任制的產業看得到、吃不到，還有可能變相加班，資方更不用說大大衝擊人力調度和產能。

廣告 廣告

提案者也表示，短期而言可能出現中小企業反彈聲浪，無法跟鄰近國家競爭等危機，不過外國研究實例來看，長期而言產能不會下降，也有助於提升勞工正面影響。

如今連署提案通過，勞動部長洪申翰也做出回應，表示勞工就業的型態很多，所以接下來也會來蒐集各方的意見，進行相關評估。雖然週休三日提案是公共政策網路參與平台發起的連署，並非中央計畫政策，也不確定是否會上路，但政府單位將採納多方聲音，進一步審慎衡量。

台北／楊宗諺、盧柏璁 責任編輯／馮康蕙

更多台視新聞網報導

勞動部擬推外送員專法 部長洪申翰：將朝法制化方向保障權益

請病假被扣全勤？洪申翰坦言「不合理」：已研議制度性保障勞工權益

長榮空服員抱病值勤猝逝 洪申翰：會深入釐清事件經過