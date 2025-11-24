週休三日 洪申翰： 收集意見中，不同勞工有不同看法，企業因業別規模不同看法也不同！

照片：洪申翰臉書

有網友在公共平台上提出「週休三日」議題，並獲得五千多個連署。勞動部是否會在某個時間點之前進行可行性評估，並邀請勞團進行會議溝通？勞動部長洪申翰二十四日表示，目前這個議題仍在收集各界意見階段，所以不必過早假設情境已經如此。勞動部看到不同勞工對此議題有不同看法，相信企業也會因規模不同而有不同想法。

他說，有注意到網友們在公共政策平台上進行連署，這也是大家現在相當關心的問題。的確，由於台灣企業的多樣性，勞工就業的型態也相當多樣化。因此，我們會收集各方意見，包括各種勞工類型和企業類型的意見，進行相關評估，並在制度上進行更多的思考和了解。

他指出，完全理解許多勞工朋友希望能進一步縮短工時，這也是為什麼勞動部連續十年來提高最低工資。提高最低工資的目的在於讓更多勞工，尤其是相對低薪的勞工，不必因收入不足而依賴加班，進而導致工時過長。因此，持續提高最低工資，希望能緩解工時過長的狀況。

此外，勞動部一直鼓勵工會與企業簽訂優於法規的團體協約，尤其是能在工時保障上提供更好的待遇。這也是鼓勵團體協約的原因。關於工時的政策和制度，我們會繼續傾聽各界意見。

但如果真的要實施週休三日，是否會導致勞動條件的減損，包括減薪等，或缺工狀況惡化？他指出，目前這個議題仍在收集各界意見階段，所以不必過早假設情境已經如此。我們看到不同勞工對此議題有不同看法，相信企業也會因規模不同而有不同想法。

他表示，許多人討論多放假可能對觀光業、休閒業有利，是否可以從產業別出發？不同業別、企業規模、就業類型的需求和情境不同，這確實涉及各方不同想法。我認為公共議題的討論是好事。是否要有補貼政策？目前尚未實行此政策，因為有網友在公共政策平台上連署，我們需要按照機制收集各方不同意見。