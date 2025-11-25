「週休三日」突破附議門檻！全台逾160公會打槍 工總揭原因

周休三日提案突破附議門檻，再度引起討論。（示意圖／pixabay）

周休三日要來了？工總詢問旗下160多個會員公會，得到齊聲的「No」！工總表示，160會員公會都不認同這個方案。

工總指出，雖然縮減工時是世界趨勢，但不是每個行業都適合，若冒然全面實施周休三日，對產業、經濟的衝擊將難以估計，況且目前製造業還要面對美國對等關稅等衝擊，若再增人事成本，將更加苦不堪言。

工總指出，目前已有不少製造業因受關稅影響不得不「減班休息」成「周休三日」，若法定工時變為周休三日，受創企業減班休息日恐怕不會只有「周休三日」可能會變成「周休四日」，甚至更多日。

