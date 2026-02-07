「週休三日」能否落實？勞動部給答案：建議現階段先週休二日

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

有民眾在公共政策網路參與平台提議「週休三日」，讓勞工每週只需上班4天，附議人數達標。對此，勞動部6日表示，經邀集專家學者討論，各方代表認為，全面推動週休三日，應考量勞工收入、產業特性、服務模式、人力調度及整體經濟運作。建議現階段宜先落實週休二日，推動勞雇雙方協商實施能符合勞工需求的工時彈性化措施。

勞動部表示，會將勞雇團體關心的「推動工時彈性，落實工作與生活平衡」列為該部推動的重要政策之一。（資料照）

提議者在平台上指出，若每週勞工只需上4天班、休息3天，優點包括能提升工作與生活平衡、吸引與留住人才、達到環保與節能效果，且長遠來看可能促進創新。提議者也提到，雖然推動週休3日可能造成中小企業反彈，但依據英國、日本、冰島等國的研究實例，長期來看，產能不會下降，甚至可能上升，也有助於提升勞工幸福感，保護勞工身體及心理健康等正面影響。

針對「推動四日工作制，每週上四天班放假三天」提案，勞動部回應如下：

一、針對民眾於「公共政策網路參與平臺」提出「推動四日工作制，每週上四天班放假三天」議題，勞動部非常重視，並理解我國在超高齡社會與少子女化的趨勢下，勞動力結構改變及家庭照顧需求增加，社會各界對於工時彈性化議題或是對工作與生活平衡有更高的期待。

二、惟此議題涉及多重層面，勞動部從整體的政策框架進行討論，分別邀請提議者、全國性勞雇團體、學者專家及目的事業主管機關，透過溝通彼此瞭解各產業對現行工時運用方式的實務運作、服務需求及勞雇雙方面臨的挑戰。勞動部轉述與會團體代表多認同我國面臨超高齡社會及少子化趨勢，勞動力結構改變及勞工的家庭照顧需求增加，工時彈性化確為重要方向，惟各方代表皆表達全面推動週休三日，應考量勞工收入、產業特性、服務模式、人力調度及整體經濟運作。建議現階段宜先落實週休二日，推動勞雇雙方協商實施能符合勞工需求的工時彈性化措施。

三、在這段時間，勞動部持續聆聽各界的聲音，其中對於「週休三日」的相關意見，已經依程序在「公共政策網路參與平臺」完成正式回應，說明本部的研議過程與政策考量。

四、勞動部會將勞雇團體關心的「推動工時彈性，落實工作與生活平衡」列為該部推動的重要政策之一，未來也會積極推動友善工時彈性化措施，並精進彈性工時制度運用與團體協商機制，加強法遵監督與勞動檢查，營造有利企業留才與保障員工權益的友善職場環境。

