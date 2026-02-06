「週休三日」被打槍！關鍵原因曝光 勞動部改推工時彈性化措施

勞動部確定打槍週休三日。（本刊資料照）

台灣勞工去年（2024）總工時高達2030小時，遠高於鄰近的日本與韓國，國民勞動意識抬頭，去年連署通過「週休三日」，不過勞動部今（6日）正式回應，認為週休三日涉及整體經濟運作，現階段宜先落實週休二日，間接打槍。

民眾去年底在公共政策平台提案「推動四日工作制，每週上四天班放假三天」，迅速通過5000人附議門檻，後續勞動部回應，掀起各界關注。

台灣超齡化+少子化導致週休三日夢碎？

對此，勞動部今也正式發表回應，指相當重視該提案，但與會團體代表多認同我國面臨超高齡社會及少子化趨勢，勞動力結構改變及勞工的家庭照顧需求增加，社會各界對於工時彈性化議題或是對工作與生活平衡有更高的期待，且全面推動週休三日，涉及勞工收入、產業特性、服務模式、人力調度及整體經濟運作，應審慎考量。

勞動部強調，現階段宜先落實週休二日，同時建議推動勞雇雙方協商實施能符合勞工需求的工時彈性化措施，未來也會積極推動友善工時彈性化措施，加強法遵監督與勞動檢查，營造有利企業留才與保障員工權益的友善職場環境。

