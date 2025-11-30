「週休三日」連署過關看法是？逾3.6萬人表態了

生活中心／楊佩怡報導

近日有民眾在「公共政策網路參與平臺」提案，力推「週休三日」，截至11月24日上午11時18分止，已有5768人連署，勞動部必須於12月7日前回應。針對「週休三日」議題，入口網站「Yahoo奇摩」也發起投票，超過3.6萬人參與這次投票，對於「如果可以週休三日，你希望怎麼休？」民眾的真實想法也隨之曝光。





近日「週休三日」提案連署超過5000人，勞動部須在12月7日做出回應。（示意圖與本事件無關／翻攝自圖庫Pexels）

近年世界勞權抬頭，已有多個國家推行「週休三日」，此議題也於台灣社會爭論已久。據統計，我國勞工去（2024）年總工時高達2030個小時，遠超鄰近國家日本、韓國。今（2025）年8月有民眾於公共政策平台提案「四天工作制」，主張提升工作與生活平衡等，連署也於10月達標。對此，勞動部長洪申翰表示，「目前沒有推動週休三日計畫」，也沒有規劃任何補貼方案；不過社會願意討論公共議題是好事，不過現階段勞動部的任務，就是聽取各方意見、蒐集資料完整，才能進行後續評估。

Yahoo奇摩發起「週休三日提案連署過關，你的看法是？」的投票，共有逾3.6人參與投票，非常贊成占比32.6%。（圖／翻攝自Yahoo奇摩官網）

針對「週休三日」議題，入口網站《Yahoo奇摩新聞》以「週休三日提案連署過關，你的看法是？」為題在11月24日發起投票，截止日期至28日，總共湧入超過3.6萬人次參與。問題1為「週休三日提案連署過關，你的看法是？」，從投票頁面上可見，投票佔比最多的是「非常同意」，共32.6%；其次為22.0%的「完全不贊成」。問題2為「如果可以週休三日，你希望怎麼休？」，選項分為「六日一」、「五六日」、「三六日」、「其他」、「不知道/沒意見」；其中又以「五六日」投票人數最多為29.4%，其次是「六日一」的22.8%，再來是22.3%的沒意見，17.4%的「三六日」則排名第四。

投票頁面中有29.4%的網友想休「五六日」。（圖／翻攝自Yahoo奇摩官網）

底下留言區也湧入各個網友們的想法，「漲時薪又週休三天，企業全部出走，週休七天休到爽」、「羊毛出在羊身上」、「如勞工要自由，政府要選票，我建議勞工想上班就上班想休假就休假，公司不得扣薪」、「各行各業上班工時均有不同，任何事項在推動之前是否確實做好調研內容，而不是草率的決定，完全沒也考量到後果」、「週休三日， 80%台企會外移」、「我覺得增加特休日會更好，增加特休比強制休週三或週五有彈性，也比較有助於提高平日國旅的旅客數」。

