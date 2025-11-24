「週休三日」連署過關！ 勞動部：評估各方意見

2024年數據顯示，台灣人的全年總工時，超過2000小時，高於日、韓等亞洲鄰國。近日，就有民眾在公共政策平台上，倡議「週休三日」，獲得超過5千人連署通過。對此，勞動部將在12月7日之前給出回應，勞動部長洪申翰也表示，將開始收集各方意見。

週休三日連署跨過門檻，勞動部長洪申翰表示，將蒐集各界意見，12/7日前回覆。(圖/TVBS)

洪申翰說，不同業別、企業規模和就業類型都有不同的想法，他認為大家願意討論公共議題是好事，將蒐集各方意見。這項倡議提出每週上四天班、休息三天的工作模式，引發社會各界廣泛討論。

但若真的採納週休三日的倡議，以2025年為例試算，全年365天中納入34天國定假日，等同上班175天、休息190天。若工作滿2年有10天年假，則上班165天、放假200天，無論如何計算，休假日都將多於上班日。然而，這樣的工作模式對資方來說可能會加劇人力問題。

全國產業總工會理事長戴國榮指出，從產業結構來看，台灣90%以上是中小微型企業或24小時輪班的行業，這些行業較不適合實施週休三日。若要推動週休三日，也需思考勞工條件可能減損的問題，如減薪或工時延長等。戴國榮建議可以歐洲國家為借鏡，採取西班牙的模式，由政府提供資金鼓勵企業試辦週休三日。他還提到比利時政府的研究顯示，當勞工週休三日後，生產效率會提升，企業獲利盈餘也會增加。

但週休三日不僅可能提高工作效率，也可能促進國內旅遊業發展。台北市旅行商業同業公會理事長陳怡璇表示，週休時數越多，民眾更願意在旅遊方面消費，對此表示樂觀其成。她認為缺工問題一直存在，不是因為週休二日或三日而產生的問題。

不過，2023年在公共平台上，也曾有人 進行週休三日倡議，最終被認定不可行，時隔兩年再度闖關，能否出現不同答案，兩週後揭曉。

