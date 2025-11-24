「週休三日」12月掀牌？上班族1原因反對「太痛苦」網傻眼

生活中心／綜合報導

台灣今年新增4天國定假日，包括教師節、光復節、行憲紀念日（同日為聖誕節）、小年夜，意外為台灣帶來好幾個連假，被網友戲稱是「試辦週休三日」。不過，後來有民眾在公共政策平台提案「推動4日工作制，每週上4天班、放假3天」，吸引5768位民眾覆議並成功達標，意味著勞動部需在12月前給出正式回覆。週休三日有望成真，令學生、上班族都興奮不已，不過曾有網友崩潰喊「太痛苦」，並說出背後原因，結果反被一票人打臉，「這就是你公司的問題！」

廣告 廣告

「週休三日」在台灣社會早爭論許久，加上近年多個國家陸續推行，不少人開始關注其可行性。對此，有民眾8月發起提案，點出「提升工作與生活平衡」、「吸引與留住人才」、「環保與節能效果」、「長遠來看可能促進創新」等優點；雖然短期可能造成中小企業反彈、無法與臨近國家競爭，產業面臨產能下降，勞工面臨工資下降等危機，不過依日本冰島等國的研究實例，長期來說產能不會下降、甚至會提升，也有助於提升勞工幸福感，保護勞工身體及心理健康等正面影響。

連署過關「週休三日」12月掀牌？上班族1原因反對「太痛苦」網搖頭：公司問題

「週休三日」連署過關，勞動部需在12月7日前給出回應。（圖／翻攝「公共政策網路參與平臺」官網）

對此，該連署已於10月7日通過，根據規定，主管機關勞動部需在2個月內、也就是今年12月7日給出具體回應。對此，民眾目前普遍反應不一，雖然不少上班族樂見其成，但曾有Dcard網友抱怨，週休三日太痛苦了，「身為每週都要產出報告的人，週休三日=週休兩日+自主加班一天。看到10月還有好幾個假日我要瘋了」，令他不禁好奇「全網只有我做不完，把電腦帶回家瘋狂加班嗎…」貼文獲得部分人認同，「IG上的人都在出國玩，只有我這個小丑在加班，人在屋簷下不得不低頭」、「身為媽媽也好討厭放假」。

連署過關「週休三日」12月掀牌？上班族1原因反對「太痛苦」網搖頭：公司問題

有上班族抱怨，週休三日變相要自主加班。（示意圖／Pexels）

不過，更多人點出加班關鍵，「這是公司問題，不是假的問題」，「10月和沒有連假的11月上班日都是20天，所以做不完要評估是公司工作安排有問題，或是自己做事方法需要調整」、「實測成果發表，週休三日不管對生理還是心理，都有極大的修復良效，讚啦」、「公司佔你便宜、反過來怪假？這邏輯很妙」、「你奴性這麼強喜歡內捲，最後搞到自己痛苦就不要哀哀叫」、「如果你這樣做會升官那就繼續，如果沒有又不讓你報加班的話，建議直接換工作」、「你說不定薪資很高欸。有沒有想過其他人很需要周休三日」。

原文出處：連署過關「週休三日」12月掀牌？上班族1原因反對「太痛苦」網搖頭：公司問題

更多民視新聞報導

正港TW ICE撞臉子瑜！白冰冰「嫩照被瘋傳」發聲了：不能比

子瑜發台灣私照：回家真好！一到南韓「秒PO心聲文」逼哭網

賴清德吃壽司挺日！中國網紅嗆中共：禁日本水產？他扇貝哪來的

