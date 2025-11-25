週休三日2年前就提過！遭行政院駁回 3大理由曝光

過去也有民眾提案週休三日，當時遭行政院未採納。資料照。廖瑞祥攝



民眾於公共政策網路參與平台提案連署「週休三日」通過，政府要在12月8日前回應。事實上，早在2023年3月也有類似提案，當時連署也突破門檻，但行政院人事總處最終以3點為由不採納。

當年提案於2023年3月提出，主題是「讓台灣成為亞洲第一個週休三日的國家」，理由為2021年台灣平均總工時2000小時，位居全球第4高，週休三日在英國實驗後，公司平均收益增加3成5，員工離職率減少5成7，盼台灣也能實施。

提案自當年3月8日展開附議，於4月26日通過，附議者達到5736人。勞動部先是回應，週休三日涉及諸多法規，對於勞雇雙方、國家整體經濟、交通、醫療、照護、治安、國防、民生等各方面的運作，以及學生的受教權等均有重大影響，需有周延配套並取得社會高度共識下，始有辦法進一步討論。

行政院人事行政總處則表示，經徵詢相關機關、團體並蒐集各界意見，多數不贊成本案提議，不予參採，並提出3大理由。

一、週休三日之實施攸關人民生活作息、工商運作、運輸調度、金融結匯、股市交易及學生受教權益等問題，影響層面甚廣。

二、目前未有其他國家公、私部門全面實施週休三日之經驗，且僅有極少數國家試辦部分政府機關週休三日之案例，尚缺乏實施週休三日對政府機關之行政運作效能、人員健康狀況，及業務推展影響之經驗或統計分析數據可供參考。

三、基於政府機關負有遂行公共任務之責任，且須維護為民服務之品質，在公共行政、產業、教育等面向之條件及配套措施未臻完備前，實不宜貿然全面實施週休三日。

