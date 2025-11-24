週休三日2年前就被打槍！內行曝要靠2關鍵才能上路
生活中心／周孟漢報導
日前有民眾在「公共政策網路參與平臺」提案，力推「週休三日」，截至今（24）日上午11時18分止，已有5768人連署，勞動部必須於12月7日前回應。眼看連署通過門檻，不少網友也好奇「週休三日」是否真的有譜？事實上，早在2023年就曾有力推「週休三日」的案例，當時行政院回覆「這30字」引發討論，PTT上的網友則點出週休三日可上路的2關鍵。
有民眾於公共政策平台提案「推動四日工作制，每週上四天班放假三天」。（圖／翻攝自公共政策網路參與平台）
近期有民眾於公共政策平台提案「推動四日工作制，每週上四天班放假三天」，話題引發熱議。不過早在2023年，就有網友在該平台提案「讓台灣成為亞洲第一個週休三日的國家」，表示2021年台灣平均年總工時統計，雖然已經降至2000小時，創下歷年最低紀錄，但仍位居全球第4高，接著引述英國週休三日實驗結果，公司的平均收益增加3成5；員工的離職率，也減少5成7，而參與的公司有高達9成2的人，願意繼續實施週休三日，喊話大家參加連署。
2023年就曾有力推「週休三日」的案例。（圖／翻攝自公共政策網路參與平台）
不過，當時行政院人事行政總處則表示「經徵詢相關機關、團體並蒐集各界意見，多數不贊成本案提議，爰不予參採」，並指出「週休三日之實施攸關人民生活作息、工商運作、運輸調度、金融結匯、股市交易及學生受教權益等問題，影響層面甚廣」。
行政院、勞動部均不給過。（圖／翻攝自公共政策網路參與平台）
行政院人事行政總處進一步指出，「目前未有其他國家公、私部門全面實施週休三日之經驗，且僅有極少數國家試辦部分政府機關週休三日之案例，尚缺乏實施週休三日對政府機關之行政運作效能、人員健康狀況，及業務推展影響之經驗或統計分析數據可供參考」；另外，「基於政府機關負有遂行公共任務之責任，且須維護為民服務之品質，在公共行政、產業、教育等面向之條件及配套措施未臻完備前，實不宜貿然全面實施週休三日」。
勞動部也回，「有關提案人提案『讓台灣成為亞洲第一個週休三日的國家』，經開會討論，除涉及諸多法規須修正外，對於勞雇雙方、國家整體經濟、交通、醫療、照護、治安、國防、民生等各方面的運作，以及學生的受教權等均有重大影響，需有周延配套並取得社會高度共識下，始有辦法進一步討論」。
當時不少網友在底下留言批評。（圖／翻攝自公共政策網路參與平台）
眼看連署遭否決，不少網友也在底下留言批評「多數是哪來的多數，要不要乾脆辦理公投啊？」、「所以多數是多少？訪問了哪些公司哪些團體？ 訪問總人數多少？同意佔幾％？根本就不透明啊」、「我覺得大多不同意的應該都是慣老闆，所以通過後老闆又一定會找理由降薪」。
有網友點出週休三日可上路的2關鍵。（圖／翻攝自PTT）
除此之外，相關話題也在PTT上引起討論，大多人都認為這次2025年的連署結果，會與2023年的相同，「2023年4月就成案過，最後被人事總處否決，相信這次也不會例外」、「之前就被否決過了，茲事體大，從長計議」，不過眾多留言中，就有網友點出週休三日可上路的2關鍵，「這種東西 學生優先做、家長企業配合，才有可能普及」。
原文出處：週休三日2年前就被行政部「這30字」打槍！內行曝「靠2關鍵」法案才能上路
