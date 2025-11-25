週休三日2年前曾被駁回！ 行政院曝3理由：不宜貿然全面實施

行政院。（圖／報系資料照）

有民眾日前透過「公共政策網路參與平台」提案「週休三日」，該案在10月7日就已突破5000人附議門檻，政府依法必須在12月7日前給出正式回應。早在2023年3月，就曾有人提案「讓台灣成為亞洲第一個週休三日的國家」，雖連署人數達5736人，行政院人事總處最終仍以3點理由不採納。

有位民眾在今年8月25日提案「推動四日工作制，每週上四天班放假三天」，認為此舉能提升工作與生活平衡、吸引與留住人才、環保與節能效果，從長遠看來將促進創新與企業永續發展。然而，提案者也直言，該政策短期內可能受中小企業反彈，擔心產業產能下降、勞工薪資調低等問題，若參考英國、日本、冰島等國的研究實例，長期下來產能不僅不會下降，也有助於提升勞工幸福感、身心健康。

該提案最終獲得5768人附議，今年10月7日通過連署門檻，主管機關勞動部得在12月7日前正式回應。對此，勞動部長洪申翰24日指出，勞動部目前僅在收集各方意見的階段，尚未進入政策設計階段，將對不同勞工類型和企業類型的意見進行評估，也會在制度上有更多的思考及了解。

值得注意的是，2023年3月，就有人提案「讓台灣成為亞洲第一個週休三日的國家」，該案在同年4月26日連署通過，行政院人事總處在6月26日回應稱，經徵詢相關機關、團體並蒐集各界意見，多數不贊成本案提議，爰不予參採，理由說明如下：

1、週休三日之實施攸關人民生活作息、工商運作、運輸調度、金融結匯、股市交易及學生受教權益等問題，影響層面甚廣。

2、目前未有其他國家公、私部門全面實施週休三日之經驗，且僅有極少數國家試辦部分政府機關週休三日之案例，尚缺乏實施週休三日對政府機關之行政運作效能、人員健康狀況，及業務推展影響之經驗或統計分析數據可供參考。

3、基於政府機關負有遂行公共任務之責任，且須維護為民服務之品質，在公共行政、產業、教育等面向之條件及配套措施未臻完備前，實不宜貿然全面實施週休三日。

勞動部則說，經開會討論，除涉及諸多法規須修正外，對於勞雇雙方、國家整體經濟、交通、醫療、照護、治安、國防、民生等各方面的運作，以及學生的受教權等均有重大影響，需有周延配套並取得社會高度共識下，始有辦法進一步討論；落實週休二日仍為現階段政策重點，為強化事業單位遵循法令，避免勞工過勞，勞動部將持續加強勞動條件檢查及相關法令宣導，營造友善職場環境。

