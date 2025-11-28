週休好天氣回溫至30度 大陸冷氣團近期來台機率曝

【記者莊偉祺／台北報導】週休二日把握好天氣！今起東北季風減弱，各地回溫最高30度，真正較有明顯天氣變化要等到下週二。同時，天氣粉專也曝光近期大陸冷氣團或以上等級冷空氣來台機率。

氣象署指出，今（29日）因東北季風減弱，全台各地白天氣溫回升，西半部日夜溫差較大；各地大多為多雲到晴，僅恆春半島有零星短暫雨。低溫預測中部以北、宜蘭及金馬為13至15度，南部及花東17至19度、澎湖20度；高溫預測宜花24至25度，西半部及台東26至30度，澎湖及金門22至23度、馬祖16度。

臉書天氣風險則進一步指出，週末假期因北邊的大陸高壓東移出海，同時南海的天琴颱風外圍北飄的中高層雲系也向東離開，整體天氣轉趨穩定，各地大致晴到多雲無明顯降雨機會，最快可能要等到週日晚間後，西邊又有中高層雲系東移，各地雲量才會再度增多起來，因此週末這兩天可說是相當適合出遊的天氣，可以好好把握！

真正有較明顯的天氣變化要等到下週二時，下一波東北季風再度增強南下，迎風面地區的降雨將會增多，轉為陰天有短暫陣雨天氣。這波東北季風恐影響至下週四、五才會趨緩。短期來看，一直到12月上旬影響台灣的冷空氣仍是東北季風等級，暫時還沒有看到大陸冷氣團或以上等級冷空氣要南下的預報。

未來一週降雨趨勢。氣象署提供

