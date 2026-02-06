週休3日再闖關 勞動部：評估後不宜全面推動

針對公共政策網路參與平台提案「推動4日工作制，每週上4天班放假3天」，勞動部在延長討論後今天(6日)傍晚給出答案，表示在綜整各界看法後，全面推動週休3日仍要審慎考量，政策方向將以落實週休2日與工時彈性化措施為主。

勞動部部指出，日前已邀集中央目的事業主管機關召開會議，與會機關認為，製造業有不中斷產製的特性，若實施週休3日，人力與排班調整困難，恐降低產能並影響國際供應鏈交期。服務業則需每日營運以分攤固定成本，週休3日將提高用人成本與營運壓力。中小微企業則因人力普遍配置緊縮，工時調整會直接影響生產與營運，加上產業與區域差異顯著，難以適用一致的工時制度，建議相關政策應保留足夠彈性，且分階段實施。農業也方面也認為因具季節及地區性差異，恐影響作業與流通效率。

在勞動市場方面，與會機關表示，目前交通運輸、醫療、社福等多個領域已嚴重缺工，部分行業工作型態是24小時營運，若實施週休3日，除人力成本上升，也加劇人力缺口，短期內透過現有人力加班因應，反而無法讓勞工休息，也可能產生危害飛航安全、病人照護權益等負面影響。還有部分行業訓練期長，偏鄉或人口流失地區中小企業招募困難，短期內難以補足人力。

在教育現場，由於校園人力組成多元，若出勤日數減少，學校行政支援與教學活動會同步受到限制，可能增加學校教學活動或推動行政業務的困難，也對課綱或學分的制定產生影響。

在公共服務運作方面，由於公共服務須維持不中斷，工時縮減對服務的運作衝擊大，人力與預算同步增加，特別是社福機構。尤其民生相關服務，例如：農會、郵政、學校、文化場館等，可能縮短民眾洽辦業務的時間。還有股市、銀行等金融市場與國際不同步，恐無法即時反映國際金融情勢，降低市場競爭力與資金調度彈性。

雇主團體這邊也指出，面對少子化與缺工壓力，企業認同可透過工時彈性措施因應，但縮短工時或週休3日涉及產業特性與服務模式調整，須漸進推動，並給予產業適應期，現階段政府可先透過標竿企業建立工時彈性化範例，輔導中小企業逐步落實。

學者專家則建議，無論週休3日與縮減工時都需審慎評估我國產業結構與整體經濟情勢，現階段要能夠先落實週休2日，可鼓勵企業在招募求才時主動揭露年總工時資訊，並納入ESG指標或永續報告書，及透過集體協商機制，自主協商工時彈性化措施或縮減工時。

勞動部認為，全面推動週休3日，涉及勞工收入、產業特性、服務模式、人力調度及整體經濟運作，應審慎考量，現階段宜先落實週休2日，推動勞雇雙方協商實施能符合勞工需求的工時彈性化措施。

勞動部將積極推動運用既有的工時彈性措施，包含彈性上下班、減少工時、遠距工作等多元作法，同時鼓勵工會與企業透過團體協商簽訂有利勞工兼顧工作與家庭需求的團體協約，營造有利企業留才與員工權益的職場環境。