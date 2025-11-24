週休3日提案再度連署達標 其他各國推行現況為何？

日前有民眾在公共政策平台上提案，「推動4日工作制，每週上4天班放假3天」，並已於期限內獲得超過5千人連署，依照規定，政府部門需在12月7日前正式回應。

提案民眾認為，「週休3日」短期雖可能造成中小企業反彈，並面臨產能下降、勞工薪資下降等問題，但依據國外研究實例，長期而言產能不會下降、甚至可能上升，也有助於提升勞工幸福感。

對此，勞動部長洪申翰今日表示，由於台灣企業樣態與勞工就業型態都較多，該提案仍處於收集各界意見的階段，並須進行相關評估。

前一次提案為何沒被採納？

其實2023年時，就曾有民眾提案「讓台灣成為亞洲第一個週休3日的國家」，並獲連署通過。

但當時勞動部及人事行政總處回應，經徵詢多數相關機關和團體都表態不贊成，認為對生活作息、工商運作等面向影響甚廣，加上考量疫後缺工嚴重，以及當時僅有極少數國家部分政府機關試辦，最終決定不予參採。

其他各國推行狀況如何？

在國際上，雖然尚未有國家全面實施週休3日，但已有多國部分試辦，包含冰島、英國、西班牙等國，都在不影響薪資的前提下實驗，結果顯示不僅勞工身心健康明顯改善，部分公司營收還因此增加。

至於比利時雖已立法開放勞工可選擇週休3日，但由於每週法定工時並未減少，等同每日工時變相增加，所以多數比利時國民仍選擇維持週休2日。

鄰近台灣的日韓則試圖推行減少每週工時，南韓政府宣布，將逐步推動週休2.5日；日本官方雖提倡週休3日，但截至去（2024）年，只有約8%日本企業允許員工週休3日以上。

