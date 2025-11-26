週休3日提案逾5千人附議 吳東亮：對勞工不見得是好事

民眾近期在公共政策平台提案週休3日，逾5,000人附議。工商協進會理事長吳東亮今天(26日)在工商早餐會會後記者會上回應表示，先進國家多還停留在小規模試辦階段，台灣若貿然實施，需考量企業能否接受；且勞工若因此收入降低，也不見得是好事，得從長計議。

吳東亮表示，週休3日是個理想，每個人都希望休息，但現在世界上還沒有先進國家真正實施週休3日制度，多僅是小規模試辦，還不是主流觀念。

吳東亮指出，現在企業都在喊人力不足，若實施週休3日，企業要從哪裡找人力？且實施後若工時減少、薪資不變，當然很好；但若工時降低，收入也跟著降低，對勞工不一定是好事。

談到明年經濟，吳東亮持審慎樂觀的態度。他指出，今年經濟受到AI(人工智慧)需求支撐，若明年美國四大科技公司投資力道沒有放緩，對台灣經濟比較有利，因為台灣在AI浪潮中佔有優勢；另外，台灣產業M型化發展，科技業好、傳產疲弱，行政院已經推出許多措施協助傳產，若能將M型差距縮小，對經濟成長會是一道助力。

另外，英國《經濟學人》日前撰文論述台灣經濟問題，認為台灣經濟風光背後潛藏所謂「台灣病」的結構性風險，元兇就是長期低估新台幣匯率。對此，吳東亮表示，台灣經濟成長這麼好，台灣央行、經濟部長龔明鑫都有回應「我們不應該是在生病」，當然有些事情台灣要小心，包括怎麼調整經濟M型化發展、縮小差距，政府已注意到。

吳東亮也提到，央行利率是滾動式調整，進而影響匯率、經濟成長，不過他認為截至目前央行處置都算得宜，讓經濟發展能順利成長。(編輯：宋皖媛)