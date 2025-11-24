週休3日要來了？台灣工時「全球第5」超越日韓…提案達標「勞動部這天將回應」

民眾對於週休3日的提議反應兩極。示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay

台灣工時長期偏高，再度引發「週休3日」制度的討論，一名民眾日前在公共政策網路參與平台提出「每週上班4天、休息3天」的政策建議，主張在不影響勞工權益與產業運作的前提下，調整現行工時制度。提案提出後迅速獲得廣大迴響，並在規定期限內衝破附議門檻，成為近期最受關注的勞動議題之一，隨著提案成功成案，勞動部預定在跨部會研議後，於12月7日前公布正式回覆。

週休3日提案成立！勞動部12月7日將正式回覆

一位民眾台8月25日在公共政策平台提出「推動4日工作制，每週上4天班放假3天」的提案，主張實施週休3日不僅能提升工作與生活平衡，讓員工有更多時間陪伴家人、休息、進修或發展興趣，有助於改善心理健康和調節壓力，也可吸引與留住人才，尤其對年輕世代與專業人才有高度吸引力，讓重視「彈性與生活品質」的員工更願意加入。

另外，這位民眾也認為，週休3日還能達到環保與節能效果，減少員工通勤次數有助於緩解交通壅塞、碳排放，辦公室水電成本也可能降低；若以長遠來看，也有望促進創新，因員工有更多空間充電、學習新技能，帶來新想法，對企業長期發展有利。

週休3日提案通過。圖／翻攝自公共政策平台

這名民眾表示，雖然短期來看，企業可能無法與臨近國家競爭，面臨產能下降、勞工薪資下降等危機，可能造成中小企業反彈，但他也引述英國、日本、冰島等國的研究實例指出，長期來說，產能非但不會下降，甚至還有上升，也有助於提升勞工幸福感，保護勞工身體及心理健康等正面影響。

根據規定，提案上線60日內需要累積5000份附議才能成案，而提案於短時間內引發網路熱議，支持者快速增加，最終累積5768份附議，於10月7日正式通過門檻；依規定，主管機關勞動部必須在12月7日前正式回應。對於該提案，勞動部表示，後續將邀集銓敘部、內政部、經濟部、交通部、金管會等跨部會共同研議，並將公務員及軍教體系的現況納入討論範圍。

勞動部將在12月7日正式回應。圖／翻攝自FB／勞動

台灣工時有多長？改週休3日有比較改善？

勞動部2024年統計指出，台灣受僱者年工時平均2030小時，全球排名第5，更高於日本的1636小時、韓國的1859小時，全台甚至有32.4萬人每週工時超過50小時，其中有9.6萬人每週工時更超過60小時，過勞現象普遍，也是此次「週休3日」提案能快速累積附議的重要背景。

經常針對時事發表看法的電商網紅「486先生」（陳延昶）也曾參與討論，並以台灣實施週休3日、2025年的34天國定假日試算，則1年365天中，只需上班約175天、休190天，若再加上勞基法規定滿2年可休10天年假，則只需上班165天、放假200天，因此質疑如此安排是否合理。不過，486先生也認為，週休3日還是會對對電商、旅遊業、休閒娛樂業有利，但對製造業衝擊較大，認為可行性仍取決於「產業別」。

連假讓「全台試辦週休3日」！網反映兩極

過去曾有網友在Threads上PO文表示，由於9月底至10月共有4個連假，包括9月27日至29日的教師節、10月4日至6日的中秋節、10月10日至12日的國慶日，以及10月24日至26日的光復節，為此也笑道：「根本是全國試辦週休3日！」

PO文曝光後頓時引起熱議，雖然不少上班族都喜聞樂見，但也有部分家長和教師直呼吃不消：「10月是提醒大家不要太奴」、「現在就附議，週休三日不是夢，勞工站起來吧」、「為什麼能放假還是有人要靠夭」、「服務業還是要上班，但有雙倍」、「家長不嘻嘻」、「學校跟補習班的老師頭都很痛，尤其中秋和國慶連續放了2次星期一，然後就要月考了！」

教師節、光復節成國定假日！學校課程銜接壓力大？

由於《紀念日及節日實施條例》修法，教師節與光復節已在今（2025）年列為國定假日，串連中秋、國慶，若搭配特休最高可連放16天，讓上班族相當期待，但教職人員則是相當無奈，特別是課程銜接困難，段考前須加快授課速度，不少教師在連假期間都需加強備課。

對於教育界的壓力，全教總理事長侯俊良過去受訪時表示，受影響最大的應該會是主科老師，若依照課程安排推算，連假最多可能造成約4小時課程延後，但因連假都是行事曆上的既定安排，原則上可提前備課調整。不過，侯俊良也呼籲，應降低第一線教師的行政負擔，以避免因連假導致工作壓力加重。



