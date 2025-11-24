週休3日誰爽誰慘？「最殘酷真相曝光」 他丟數據嗆：乾脆週休7天

休假變多誰最受益？電商、旅遊業被點名為最大贏家。（本刊資料照）

週休3日到底誰受惠？「週休3日」政策連署在公共政策平台通過後，是否可行再度成為社會焦點。電商業者「486先生」陳延昶近日連續發文，以具體人力、產能與產業差異分析，引發網路熱議。他指出，如果未搭配完善配套，部分產業恐將面臨沉重壓力，但也有產業可能從中受益。

1年上班只剩165天？486先生推算：製造業恐先受傷

陳延昶日前在臉書指出，若週休3日搭配目前國定假日與年假制度，一名勞工1年可能只需上班約165天，其餘近200天都是假期。他認為，這對部分製造業與需要穩定人力的產業恐是「硬傷」。

廣告 廣告

以一般小型企業的配置為例，平均僅有約5至6名員工；他計算，一人請假即影響約18%的人力。如果再遇上週休3日與請假重疊，單日產能恐被壓縮近4成，對營運造成顯著衝擊。

哪些產業能「撐得住」週休3日？

陳延昶分析，能夠維持效率的多為知識型、科技軟體、專案制、成果導向的領域；部分工作內容可透過自動化及技術工具支援，不一定需要固定人力值班，執行難度較低。

相反地，醫療、公共安全、傳統製造、零售、服務業等需要「持續運作」的行業，如果沒有增加人力或大規模自動化支援，就可能因休假調整而產生運作風險。

增加旅遊消費、改善過勞？

陳延昶指出，週休3日可能帶動休閒、旅遊、餐飲與電商消費，甚至有助紓解過勞、心理壓力，有機會間接減輕醫療體系負擔。然而，他也提醒：「以目前市場狀況來看，比較現實的方向，是先讓大家做到準時下班，而不是直接跳到週休3日。」

486先生再嗆「一次週休7天？」影片引爆分享潮

486先生10日發布一段影片，用更直白方式表達看法：「要不要週休7天，一次到位？大家都不用幹了！」語氣雖帶嘲諷，但也點出關鍵矛盾——如果工廠缺乏人手、無法生產，產業鏈勢必受到衝擊。

同時，486先生也強調，休假增加確實會推高旅遊、休閒與電商業績，但是否適合每一個產業，仍必須回到產業屬性與人力配置來評估。

更多鏡週刊報導

「不理同事是否方便」他請假請好請滿拒加班！被動收入8萬 網力挺：這叫底氣

「休假好像對不起公司」長榮空服猝逝點燃職場請假困境 網友吐心聲：很多人連特休都不敢請

有片／「人臉汪」像極上班族哀怨表情！還被認成好萊塢明星 飼主親曝像人類原因