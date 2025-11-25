週休3日連署提案2年前也過關！遭否決原因曝

▲2023年就曾有網友提案「週休三日」。（示意圖／取自pexels）

[NOWnews今日新聞] 有網友近期在公共政策平台上，提案周休三日，目前已通過覆議人數門檻，根據規定主管機關勞動部需在60天內回應，也就是12月7日前。不過事實上，這項提案在2023年就已有民眾提案過，也通過覆議，最終遭行政院人事總處否決。

2023年就曾有民眾在公共政策平台上提案，盼台灣能成為亞洲第一個周休三日的地方，當時該名網友指出，英國超過60間企業、近3000名員工試行，最終發現實驗期間公司收益增加35％，員工離職率大幅降低57％，因此有92％的企業願意繼續實施，希望台灣也能跟上世界潮流。

當時行政院人事總處表示，周休三日涉及人民生活作息、工商運作、金融結匯、股市交易等，影響層面甚廣，目前未有其他國家公、私部門全面實施周休三日，僅有阿拉伯聯合大公國、冰島及英國部分試辦，尚缺乏實施後對政府機關行政運作效能、人員健康狀況，以及業務推展影響的經驗或統計分析數據可供參考。

行政院人事總處強調，周休三日攸關人民生活作息、工商運作、運輸調度、金融結匯、股市交易及學生受教權益等，影響層面非常廣泛，政府機關有執行公共任務的責任，須維護為民服務的品質，在公共行政、產業、教育等面向的配套措施未臻完備前，不宜貿然全面實施周休三日，並稱未來會持續蒐集各界意見，關注其他國家試辦之成效，再進行考量及評估。

勞動部當時也回應，周休三日除了涉及諸多法規需修正，對於勞雇雙方、整體經濟、交通、醫療、照護、治安、國防、民生及學生受教權等都有重大影響，需有周延配套並取得社會高度共識，才有辦法進一步討論。

