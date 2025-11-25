週休3日連署通過！他示警：若真上路「這行業」恐漲聲響起

週休3日連署通過。示意圖／Pexels

台灣長工時一直備受討論，為了提升勞工權益，有民眾提案，喊話政府能把現行的週休2日制度改成「週休3日」，讓勞工能提升工作與生活平衡，該連署超過5700人附議，主管機關勞動部將在12月7日前回應。然而，多休假1天沒人不喜歡，不過人力銀行經理直言，諸多仰賴人力的產業恐遭嚴重衝擊，勢必也會讓價格再上漲一波。

公共政策網路參與平台有民眾發起「推動四日工作制，每週上四天班放假三天」連署，主張增加1天假日，實施週休3日，能讓勞工有更多時間陪伴家人、休息、進修或發展興趣，同時也能改善心理健康，讓壓力下降，促使生活、工作達成平衡。

「週休3日」對公司長久發展更有利

提案者「Zou」表示，改成週休3日後，也能降低交通壅塞問題，減少碳排放量，也能讓公司減少水電等成本，同時勞工也能透過自我學習新技能，對企業長期發展有利。

廣告 廣告

他也說，週休3日雖然會讓不少中小型企業帶來衝擊，甚至可能會面臨勞工薪資下降等風險，不過觀察英、日、冰島等國家，長期下來不僅產能不會下降，也明顯改善勞工的「幸福感」，正面影響不在少數。

週休3日提案通過。圖／翻攝自公共政策網路平台

「週休3日」網友看法一面倒！縮短工時也很重要？

該提案累積超過5700人附議，已通過連署門檻，主管機關必須於12月7日前回應。該消息一出引起關注，有網友在PTT以「關於周休三日」為題發起討論，多數人直言「老哥，做夢比什麼都快」、「政府會說薪水改4/5，因為每週只做4/5班」、「之前就被否決過了，茲事體大，從長計議」、「馬斯克說以後不用工作，所以做三天還是太多」、「應該是說，勞工都不可能過的東西」、「生在台灣就別作歐洲人的夢」、「雇主直接說減薪20%，馬上一堆勞工反對」。

部分民眾認為「覺得縮短每日工時，一天7小時比較好」、「星期三做到12點就好了啊」、「只想縮短日工時」、「是說公家機關可以先試一年也許效果不錯」。

「週休3日」反而讓民眾荷包失血？

根據《TVBS新聞網》報導，有物流業者表示，現下人力已經短缺，若週休3日通過，恐讓司機「加班」，而運費也會跟著上漲。104人力銀行開發部資深經理林書伃也表示，服務、餐飲住宿業等仰賴人力的產業，一旦週休三日通過，也將面臨成本增加。

「週休3日」行政院曾這樣說

事實上，早在2023年就有民眾提案「讓台灣成為亞洲第一個週休三日的國家」，當時連署也通過，不過卻被行政院以3點否決：

週休三日之實施攸關人民生活作息、工商運作、運輸調度、金融結匯、股市交易及學生受教權益等問題，影響層面甚廣。 目前未有其他國家公、私部門全面實施週休三日之經驗，且僅有極少數國家試辦部分政府機關週休三日之案例，尚缺乏實施週休三日對政府機關之行政運作效能、人員健康狀況，及業務推展影響之經驗或統計分析數據可供參考。 基於政府機關負有遂行公共任務之責任，且須維護為民服務之品質，在公共行政、產業、教育等面向之條件及配套措施未臻完備前，實不宜貿然全面實施週休三日。

行政院也說，經開會討論，除涉及諸多法規須修正外，對於勞雇雙方、國家整體經濟、交通、醫療、照護、治安、國防、民生等各方面的運作，以及學生的受教權等均有重大影響，需有周延配套並取得社會高度共識下，始有辦法進一步討論，將「落實週休二日」視為現階段政策重點，並強化事業單位遵循法令，避免勞工過勞，營造友善職場環境。



回到原文

更多鏡報報導

南投角頭「瘋寬」自戕收場！曾組狗頭幫壟斷砂石、逼債剪手指

火鍋店把燃料加湯頭…10人吃完嘔吐！經理稱「沒問題」狂喝5杓湯慘送醫

稱單身騙上床！女得知真相怒提分手 新竹男惱羞散布私密照