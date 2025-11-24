週休3日連署過關！ 486先生喊「這些產業」將受惠





你會想要週休三日嗎？日前有民眾在「公共政策網路參與平台」提案「週休三日」，超過5000人附議通過，政府12月7日前必須回應。對此，電商網紅「486先生」陳延昶曾在臉書發文分享，每個行業對人力的需求不同，「所以我覺得是不是要週休三日，要看自己的產業別。」

一項於8月25日發布在公共政策網路參與平台的提案躍入大眾視野，提案者提議推動「四日工作制，每周上四天班放假三天」，並且條列出周休三日的優點，分別是提升工作與生活平衡、吸引與留住人才、環保與節能效果，以及長遠看來可能促進創新。

提案者指出，短期而言這種政策可能受到中小企業反彈，無法跟鄰近國家競爭，導致產業產能面臨下降、勞工面臨薪資下降等危機；不過長期而言產能非但不會下降，也有助於提升勞工幸福感，對於保護勞工身體、心理健康等有正面影響。由於該提案已超過5,700人附議，今年10月7日已通過，機關必須於12月7日前回應。

對此，486先生曾在臉書指出，若實施週休三日（每週工作4天），並納入2025年台灣共34天國定假日，全年365天中約上班175天、休息190天，而根據《勞基法》規定，工作只要滿兩年就有10天的年假，所以會變成上班165天、放假200天。工作兩年後，年假變成14天，上班天數就變成161天，放假變成204天。他強調，這樣需要高人力需求的行業，若沒有完整的套措施，貿然實施恐會造成很大的問題。

486先生說明，適合週休3日的行業，例如知識型、創意型，軟體科技業這些可以靠自動化、專案至來維持效率，而醫療、傳統製造、公共安全等必須靠大量人力或高度自動化才可能落實，所以他認為，由於產業別的差異，現階段應該要先朝不加班、準時下班著手，不應該在沒有完整配套措施前，強推週休三日。

不過486先生也補充，週休三日會增加餐飲、旅遊、文創、運動健身等的消費，工時縮短，過勞、職業傷害、心理健康的問題也有望減少；長期而言，健保與社會醫療支出壓力也有可能會降低，也是有好處的。

