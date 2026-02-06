「週休3日」再夢碎！ 勞動部2度否決、「這些產業」衝擊過大

針對民眾「周休3日」的提案，勞動部歷經2個多月的研議，今日正式「2度否決」(記者李靚慧攝)

〔記者李靚慧／台北報導〕去年底有民眾在公共政策網路參與平臺提案「推動4日工作制，每週上4天班放假3天」，也就是「周休3日」的提案，勞動部歷經2個多月的研議，今日正式對外回應、「2度否決」，主要原因在於，勞動部與全國性勞雇團體、學者專家及目的事業主管機關討論後，認為對產業衝擊嚴峻，建議現階段宜先落實週休2日，推動勞雇雙方協商實施能符合勞工需求的｢工時彈性化措施」。

勞動部今日回應指出，日前在邀集行政院人事行政總處及全體部會研商後，做出實施周休３日，對各產業的衝擊分析，製造業方面，將對製造業造成人力與排班調整困難，恐降低產能並影響國際供應鏈交期；服務業因需每日營運以分攤固定成本，週休3日將提高用人成本與營運壓力；中小微企業原本的人力普遍配置緊縮，工時調整會直接影響生產與營運。對農業方面，因具季節及地區性差異，恐影響作業與流通效率。

此外，目前交通運輸、醫療、社福等領域已嚴重缺工，部分行業工作型態為24小時營運，若實施週休3日，除人力成本上升，也加劇人力缺口，短期內透過現有人力加班因應，反而無法讓勞工休息，也可能產生危害飛航安全、病人照護權益等負面影響。教育方面，校園人力組成多元，若出勤日數減少，學校行政支援與教學活動會同步受到限制，可能增加學校教學活動或推動行政業務的困難，課綱或學分的制定也將造成影響。

對於公共服務及農會、郵政、學校、文化場館等民生相關服務，可能縮短民眾洽辦業務的時間。股市、銀行等金融市場與國際不同步，恐無法即時反映國際金融情勢，降低市場競爭力與資金調度彈性。

根據上述分析，勞動部表示，若要全面推動週休3日，應考量勞工收入、產業特性、服務模式、人力調度及整體經濟運作。建議現階段宜先落實週休2日，推動勞雇雙方協商實施能符合勞工需求的工時彈性化措施。

對於推動工時彈性化措施，勞動部強調，現行勞動基準法第36條定有週休2日的法源依據，並導入多項工時彈性制度，在現行工時制度下，勞雇雙方可協商實施各種工作時間彈性化措施。例如彈性上下班時間、減少工作時間、遠距工作等。此外，勞基法也允許勞工，如有家庭照顧需求，可在1小時範圍內彈性調整工作時間；性別平等工作法也規定，勞工如有照顧未滿3歲以下子女，可向雇主申請減少1小時工作時間或彈性調整工作時間，以兼顧工作與家庭生活。

勞動部強調，後續會將勞雇團體關心的「推動工時彈性，落實工作與生活平衡」列為推動的重要政策之一，未來也會積極推動友善工時彈性化措施，並精進彈性工時制度運用與團體協商機制，加強法遵監督與勞動檢查，營造有利企業留才與保障員工權益的友善職場環境。

回顧第一次「周休3日」的提案是在2023年勞動節前夕，網友在公共政策網路參與平台發起「讓台灣成為東亞第1個周休3日的國家」提案，隨即通過群眾連署和附議門檻，但經行政院人事行政總處和勞動部回覆否決；此次二度提案再遭否決。

