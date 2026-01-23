「週休3日」再度闖關 勞工期待能成真？
「週休3日」近來再度成為公共討論焦點，其實，「週休3日」提案在2023年也曾達標，當時被政府一口回絕，然而這一次勞動部並未直接拒絕，而是宣布延長討論時間，讓人對「週休3日」產生期待，但台灣真的能迎來「週休3日」嗎？
打開人力銀行網站，搜尋「週休3日」的企業，意外的，竟然超過100多筆，除了著名的日月潭雲品酒店，還看到統一超商大夜班人員、大巨蛋甜點店、甚至還有獸醫師、房仲、司機、作業員、護理師等職務。
「週休3日」恐加劇缺工 服務業首當其衝
台大國家發展研究所副教授辛炳隆受訪時分析，「週休3日」有兩種型態，一是「工時不變」，4天內完成40小時工作、每天工作10小時；另一種則是「工時減少」，每週僅工作32小時、薪資仍維持不變。前者已經可以靠變形工時完成，通常用於製造業，後者才是勞工較為期待的版本，但衝擊也是最大。他說：『(原音)坦白講現在少子化，各行各業缺工的情況非常嚴重，找人都找不到的情況底下，你如果要週休3日、工時減少，那勢必會帶來人力短缺的問題。那工作日減少對很多的服務業來講，負擔會更困難，因為很多的服務業他或許每天的工時不用很長，可是他需要每天都營業。』
辛炳隆說，目前大部分實施「週休3日」的工作本來就具備可行的條件，例如觀光產業假日的顧客比較多，且據他了解，實施「週休3日」的企業通常也不是全面實施，而是會讓員工自行選擇要不要週休3日，若選擇要，未來在升遷或加薪上會比較吃虧。
此外，辛炳隆也提到國際上雖然也有實施「週休3日」的案例，但都局限在小規模試點或實驗性質，連勞動權益高度成熟的歐洲國家至今也鮮少以法令強制週休3日，「台灣是不是要走得比所有人都前面，值得深思」。
實施「週休3日」 牽一髮動全身
Yes123求職網日前在回收1,392個會員及1,058份企業有效問卷後公布的調查也顯示，有8成4勞工及9成7的企業認為「週休3日」的可行性不高。
Yes123求職網發言人楊宗斌就點出較實際的問題，例如若要改成「2例1休」或「1例2休」，加班費要如何計算？若小規模試辦、從軍公教人員開始，教師所牽動的學生或家長是不是也應該要「週休3日」？還有國內金融業如果真的落實「週休3日」，要如何接軌國際交易市場？
楊宗斌認為每個禮拜多放1天假當然有助於刺激內需經濟，但是綜觀修法的難易度及企業營運成本增減狀況，「週休3日」能產生的整體經濟淨效果仍需要多加考量、多方討論。
修勞基法 挑動社會對立
回顧台灣工時縮減的政策歷程，台灣曾歷經2次修法，2001年從單週48小時改為雙週84小時，2016年再修改成每週40小時，落實「週休2日」，但為了彌補減少的工程，政府刪減了7天國定假日，又因「一例一休」造成企業經營困難，隔年又再啟動修法，增加多項配套，被勞團批評是「勞基法修惡」，並高喊「還我7天假」，付出的社會成本相當高。
台灣勞工陣線秘書長楊書瑋指出，台灣社會從「隔週休2日」轉變成「週休2日」其實是經過非常長時間的磨合，「週休3日」可能還需要更多社會討論。不過，他認為現行制度中仍有不少不必修法就能先改善的空間。例如目前特休假未被真正落實，許多勞工會選擇將特休假換成薪水，形同放棄休息權利；以及特休假累積通常需要年資，工作10年後，特休才能從15天每年增加1天，條件比較嚴格。
不修法也能降工時？勞團點出制度內改善空間
此外，《勞基法》第84條之一的責任制工時適用範圍不斷擴大，也讓部分行業長期暴露在過勞風險中，楊書瑋認為，若能檢討責任制、讓部分職類回歸正常工時，對降低整體工時會有實質幫助。他說：『(原音)我們如何去檢討84條之一，適時的把一些行業別從裡面去做一些排除，或者是給一些更嚴格的管制，可能就會讓一些行業別它比較不會有這種長工時的這種狀況，這個勞陣我們目前覺得說可能還不用經過修法，有些東西都可以來減少台灣工時。』
對於若由政府帶頭實施「週休3日」，吸引企業跟進，是否能慢慢改善缺工甚至少子化？楊書瑋覺得難度偏高，他認為少子化牽涉工作壓力大、房價高、托育難等問題；缺工則與低薪、勞動人口下降等結構性因素有關，都難單靠工時制度一次解決。即便有企業以「週休3日」吸引大量求職者，也可能只是「人力在企業間重新分配」，未必改善整體勞動市場。
辛炳隆也強調，若企業願意實施「週休3日」當然值得肯定，但現實是很多企業現在連「週休2日」都做不到；若政府希望企業縮減工時、又不能降薪，企業一定不會接受、也無法承受。他建議政府若要實施，也應漸進式處理，例如從週工時36或35小時開始。
勞動部態度的轉變，讓「週休3日」有了討論空間，但也意味著更艱難的政策抉擇即將到來。勞動部會選擇回應社會對降低工時的期待、面對修法可能造成的社會成本，還是顧及產業結構與缺工現實，都考驗政府的政策判斷與承擔能力。
