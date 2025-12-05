週休3日？勞動部延長討論時間 明年2/7給答案

為減少勞工工時，近日再度有民眾於公共政策網路參與平臺提案「推動4日工作制」，獲連署過關，勞動部最遲須在12月7日回應。勞動部今天(5日)發布新聞稿指出，由於勞動部相當重視，已邀集中央各目的事業主管機關召開研商會議，蒐集相關意見，預計明年2月7日前正式回應。

勞動部指出，他們理解許多勞工已經越來越看重工作與生活平衡的問題，希望進一步縮短工時，但此議題涉及產業運作、勞工權益及民生需求等層面，勞動部希望可以先就各產業面瞭解可能產生的影響，並已邀集中央各目的事業主管機關召開研商會議，蒐集相關意見。

勞動部表示，這段期間各界對於這個議題的討論與關切，勞動部都持續掌握並聆聽，希望蒐集各方面的意見，務實評估，在社會有高度共識的基礎上才會作進一步研議。

勞動部強調，依「公共政策網路參與平臺」程序，勞動部處理及回應成案提議的期限原則為2個月。為了更全面聽取各界的意見，也讓政策規劃能更周延完善，將依規定延長處理期限，希望能在取得更充分的資訊與廣泛的意見後，在平台正式回應。(編輯：沈鎮江)