「週休3日」提案過關怎麼看？網路投票最新意見超震撼

先前有民眾在公共政策平台提案「週休三日」，目前連署已過關，勞動部最晚要在12月7日以前回應。對此，今（24）有一份以相關話題為題發起的網路投票，截至晚間9點為止，有49%贊成週休三日，45.1%反對。

台灣在2024全球總工時排名第5高。（示意圖／翻攝Unsplash）

根據勞動部公布的2024年總工時世界排名前5名，其中墨西哥以2308小時排名第一，接著依序為新加坡2252小時、哥斯大黎加2244小時、哥倫比亞，台灣則是以2030小時排名第5、亞洲第2。若以亞洲鄰國相比，日本則是1636小時，南韓則是1859小時，均都遠低於台灣的2030小時。

為了要解決國內工時過長問題，有民眾在公共政策網路參與平台提案「推動四日工作制，每週上四天班放假三天」，提案者認為「少一天上班，多一份幸福」。

提案者提出「週休三日」優點，分別為提升工作與生活平衡、吸引與留住人才、環保與節能效果及長遠來看可能促進創新。外界憂心，週休三日可能造成中小企業反彈。無法與臨近國家競爭，產業面臨產能下降，勞工面臨工資下降等危機，但從英國、日本、冰島等國的研究實例來看，長期來說，產能不會下降（甚至上升），也有助於提升勞工幸福感，保護勞工身體及心理健康等正面影響。

入口網站以「週休三日提案連署過關，你的看法是？」為題發起網路投票。（圖／翻攝自Yahoo奇摩新聞）

對此，勞動部長洪申翰24日指出，勞動部目前正在收集各方意見的階段，對不同勞工類型和企業類型的意見，進行相關評估，也在制度上進行更多的思考和了解。

入口網站《Yahoo奇摩新聞》今日起以「週休三日提案連署過關，你的看法是？」為題發起網路投票，投票題目有2題，分別是「週休三日提案連署過關，你的看法是？」和「如果可以週休三日，你希望怎麼休？」統計時間從今日起到28日，一共5天。

題目還問到「如果可以週休三日，你希望怎麼休？」（圖／翻攝自Yahoo奇摩新聞）

截至今晚9點左右，目前約有6600人完成投票，其中「週休三日提案連署過關，你的看法是？」部分，非常贊成36.8%、還算贊成12.2%、不太贊成15.9%、完全不贊成29.2%、不知道或沒意見5.9%。統計下來，贊成者約49%，不贊成者約44.1%。

第2題「如果可以週休三日，你希望怎麼休？」部分，其中五六日30.5%最高，其次是六日一21.2%、三六日則是18.8%、其他9.3%、不知道或沒意見20.2%。

