「週休3日」連署通過捲土重來 洪申翰：仍在蒐集各方意見

繼2023年後，近期又有民眾於公共政策平台提案週休3日，逾5,000人附議。勞動部長洪申翰今日表示，正在收集各方意見，會對不同勞工類型與企業型態的意見進行評估。

有民眾在公共政策平台提案「推動4日工作制，每週上4天班、放假3天」，提案超過5,700人附議，並於10月7日通過，依規定政府必須在12月7日前給予回應。事實上，2023年也有相關提案，但行政院人事行政總處與勞動部回應，考量「缺工」情況嚴重，若縮減工時恐會使各行各業人力更吃緊。

洪申翰今（24日）參加廣播節目《POP撞新聞》接受專訪後表示，考量台灣企業多樣性，勞工就業型態也很多，故勞動會會收集各方意見，如各種勞工類型和企業類型的意見，進行相關評估。他提及，理解許多勞工希望能進一步縮短工時，也也是為何勞動部連續10年來提高最低工資。

洪申翰說明，提高最低工資是為了讓更多勞工，尤其相對低新的勞工，不必因收入不足而依賴加班致其工時過長。有媒體詢問，相較於2年前的環境，目前台灣的客觀條件是否有改變？洪申翰提及外界認為，多放假可能對觀光休閒業有利，但不同業別、企業規模、就業類型的需求與情境不同因此涉及各方不同想法得持續討論。

