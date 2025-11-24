「週休3日」連署通過！ 勞動部12/7前須具體回應

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

日前有民眾在公共政策平台上提案，希望推動每週上4天班、放3天假，並在10月7日通過連署，因此勞動部依規必須在12月7日前提出具體回應。

提倡者認為，此提案的優點是提升工作與生活平衡；對年輕世代與專業人才有高度吸引力，重視「彈性與生活品質」的員工更願意加入公司；也能減少通勤次數，交通壅塞、碳排放及辦公室水電成本，而員工也會因為有更多時間充電、學習新技能帶來新想法，對企業的長期發展有利。

不過，短期來講，可能造成中小企業反彈，無法與臨近國家競爭，產業面臨產能下降，勞工面臨工資下降等危機，但依據英國日本冰島等國的研究實例，長期來說，產能不會下降，甚至上升，也有助提升勞工幸福感，保護勞工身體及心理健康等正面影響。

提案在8月26日通過檢核，自次日進入附議階段；10月7日通過連署，等待勞動部於2個月內(12月7日前)完成具體回應；勞動部也透露，已在10月8日與提議者電話聯繫，釐清並確認提議內容，後續將針對此議題盤點相關資料，並進行訴求研析及可行性評估，必要時召開會議徵詢意見。

行政院人事行政總處也回應，此議題將由勞動部及本總處就業管部分分別回應，針對公務人員部分，將招集銓敘部、內政部、經濟部、交通部、勞動部與金融監督管理委員會等相關部會及全國公務人員協會表示意見；教師(含學生)及軍人部分，則請教育部及國防部表示意見，最後彙整相關機關、團體的意見，於12月8日前正式回應說明。

事實上，根據勞動部2024年的統計，台灣年總工時達2030小時，相比2023年多了10小時，位居全球第五，僅次於墨西哥、新加坡、哥斯大黎加及哥倫比亞；排名亞洲第二，高於鄰近的日本(1636小時)與南韓(1859小時)，因此這提案也頗受民眾關注。

