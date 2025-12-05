週休3日「連署過關」勞動部回應了！網揪1關鍵：不可能

生活中心／李汶臻報導

有民眾日前在公共政策平台提案「週休3日」，由於連署過門檻，主管機關「勞動部」原訂須在12月7日前給出正式回覆。對此，勞動部及行政院人事行政總處提前兩天，於今（5日）給出回應。而針對「週休3日」在台灣的可行性話題，持續引發網友熱議，日前就有網友在論壇PO文直言「週休三日不可能過關的」，並列出「卡關」的關鍵原因。

日前民眾在公共政策平台提案「推動4日工作制，每週上4天班、放假3天」，即週休三日；有關連署最終吸引5768位民眾覆議，連署數在10月7日順利達標、過門檻。主管機關「勞動部」原訂須在12月7日前給出正式回覆；對此，勞動部以及行政院人事行政總處提前兩天、於今（5日）給出回應。勞動部表示，一、依規定，權責機關處理及回應成案提議之期間為2個月，但權責機關未能於期間內完成回應者，得延長之，其延長期間不得超過2個月；二，本部為充分蒐集意見並完善政策規劃，並依上述規定，原訂回應日期為114年12月7日前，展延至115年2月7日前回應；三、正式回應發布前，再次感謝提案人及所有關注者的參與，敬請耐心等待正式回應。

廣告 廣告

台灣週休3日連署過關「勞動部、人事總處」回應了！網揪1關鍵：不可能

針對有民眾提案「週休3日」獲連署過關，勞動部5日回應了。（圖／翻攝自公共政策網路參與平台）





此外，行政院人事行政總處也作出回應，同樣宣布延期2個月、至115年2月7日前回應外，同時解釋延期回應的考量。人事行政總處提到，因「週休三日制度」牽涉層面廣泛，包括企業運作、營運成本、民生服務與學生受教權等，再加上需蒐集國外實施案例，並配合勞動部評估對私部門勞動面的影響，因此依規定將回應期限延至115年2月7日前。





台灣週休3日連署過關「勞動部、人事總處」回應了！網揪1關鍵：不可能

行政院人事行政總處「這樣回覆」，解釋延期回應的考量曝光。（圖／翻攝自公共政策網路參與平台）





實際上，自提案「週休3日」連署過門檻後，相關話題近來成為備受全民關注。日前就有網友在論壇PTT發起標題為「週休三日不可能過關的」討論，原PO認為當年從「週休一日半」改成「週休二日」都耗費好幾年的時間，當時還得先試辦隔週休，確認可行後才全面實施，並同步取消原有的勞工七天假。

台灣週休3日連署過關「勞動部、人事總處」回應了！網揪1關鍵：不可能

網友在PTT發文，斷言「週休三日不可能過關」。（圖／翻攝自PTT）





原PO認為，如今若再增加1天休假，多數企業勢必反對，勞工也未必真能放到假。為推行週休三日，甚至可能導致當前所有的國定假日（包含春節、清明連假等）被取消，屆時上班族是否願意也存疑。原PO推測，「週休三日在台灣全面實行的可能性很低」，頂多少數企業可以做到而已，更何況當前有許多民間公司、服務業連月休八天都難以達成，更別說週休三日。

原文出處：台灣週休3日「連署過關」勞動部提前回應！PTT憂「這情況出現」更慘

更多民視新聞報導

台灣「週休3日」可行嗎？他點名「這些產業」全受惠

梁文傑「午休狀態」判若兩人！愛妻林楚茵曬照全出賣

陳水扁「零件」下滑！造型「猛進化」網險認不出

