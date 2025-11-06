「週休7日月領7萬！」 綠委轟藍白政客

▲吳思瑤批評，國民黨立委反年改，是對不起前總統馬英九，民眾黨反年改，是對不起台北市前市長柯文哲。（圖／擷取自吳思瑤臉書）

[NOWnews今日新聞] 立法院司法及法制委員會昨（5）日初審通過國民黨立委等所提停砍公務員年金的法案，但朝野意見分歧、與會政府機關代表也建議不採行，相關條文均保留，全案須交由黨團協商。對此，民進黨立委吳思瑤感嘆，立院上演的反年改鬧劇，她真的徹夜難眠，「國民黨立委反年改，是對不起前總統馬英九，民眾黨反年改，是對不起台北市前市長柯文哲」。

「週休七日月領七萬，你支持嗎？」吳思瑤感嘆，看在市井小民眼裡是奢望，藍白政客卻說不夠要更多，民調很清楚，六成民意支持年改繼續，是中止年改者的兩倍，力擋「反年改」就像狗吠火車，雖然一整天拼搏下來肉體累心更累，但她不會停止為真理正義而戰。

「民進黨絕對不放棄努力！」吳思瑤說，猶記2017年金改革那段日子，每天在立院被李來希發動的八百壯士包圍，他們放話「不讓民進黨立委進立院開會」，面對反年改人士的暴力威脅，每天必須在警察保護下才能踏進立院，幾次還得喬裝成助理、繞遠路避開陳抗人群。

吳思瑤回憶，有一次被抗議者認出，大喊「那個是民進黨立委，大家上！」一群人衝向她，她緊急被警察帶進一棟民宅樓梯間躲避，那個驚駭的瞬間，一輩子忘不了。

吳思瑤指出，2018迄今，在確保軍公教人員基本生活需求的前提下，合理緩步調降所得替代率，年金破口逐漸縮小，跨世代的退休保障更為穩固，只要再過三年，就可以完成改革初始設定的目標，將年金破產年限由原來的2031年延後至2049年。

吳思瑤感嘆，2024國民黨重回國會最大黨，加上民眾黨人背棄理念，曾經的改革戰友淪為反改革陣營的鷹爪打手，年改喊卡很難擋得住了，「明知這是場會輸的戰役，民進黨依舊堅定作戰！就算不能贏，但我們不能輸了良知、敗了信念！」

吳思瑤說，這是為什麼昨天她在司法委員會，明知會被沒收討論強行通過，明知會受藍白酸言酸語冷嘲熱諷、明知都是緣木求魚狗吠火車，她還是捧著厚厚的文件資料，一次一次發言論理，一次一次據理力爭。

吳思瑤說，國民黨立委反年改，是對不起馬英九，民眾黨反年改，是對不起柯文哲；馬英九任內說「年改今天不做，明天就會後悔」時，羅智強當時是他的總統府幕僚，而藍委羅智強卻在全場污名化年改，把改革詆毀成是霸凌。

吳思瑤提到，柯文哲曾說「年金不改革台灣會變希臘、變苗栗，執政者一定要咬緊牙關撐過去！」「反年改團體是王八蛋！」而整碗捧走民眾黨的黃國昌，不只背叛了柯文哲，更出賣一整個年輕世代，「黃國昌成了柯文哲口中的王八蛋！」

吳思瑤指出，今天要繼續審查「教育人員反年改」法案，其實也可以預見，藍委翁曉玲主持的會議上，民主討論是「惡習」，國民黨團總召傅崐萁出現只為了監軍輾壓，黃國昌出現只為了舉手多一票。

吳思瑤感嘆，藍白沒有人細讀銓敘部進行的第九次退撫基金精算報告，沒有人理性務實科學地看待制度變革的良窳，他們只在乎李來希們所代表的鐵票。

