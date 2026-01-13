一週內11人送醫 重視通風遠離一氧化碳中毒

根據消防署最新統計數據顯示，115 年開年至今全台已發生3起一氧化碳中毒案件，共計造成11人送醫治療，所幸並未造成人員死亡。

統計資料指出，這三起案件均發生於元月份。首宗案件於元月3日發生在新北市，造成3人受傷送醫；隨後在8日與10日，高雄市接連發生兩起中毒事件，每起案件各有4人送醫。短短一週內，高雄市便累積了8名傷者，顯示出低溫期間居家通風問題不容忽視。 這3起案件的發生原因比例高達100%，全數皆是因為將「屋外式熱水器（RF 式）」安裝在加蓋窗戶的陽台或室內通風不良處所導致。

針對近期頻傳的中毒意外，呼籲民眾冬季使用瓦斯熱水器或燃氣器具時，務必保持環境通風。特別是許多民眾習慣在天冷時緊閉窗戶，若熱水器安裝位置不當或通風不良，極易導致一氧化碳蓄積。提醒大眾應定期檢修熱水器，並確保陽台未因加裝窗戶或晾掛過多衣物而阻礙空氣流通，以防範隱形殺手威脅生命安全。

資料來源／消防署；撰文、圖片／TCnews