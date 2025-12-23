一週兩波冷空氣來襲！周五恐探10度 跨年連假北東轉濕涼降雨機率高

跨年夜至元旦期間，受東北季風影響，北部與東半部降雨機率提高，觀曙光機會偏低。（圖／黃耀徵攝）

新一波冷空氣將自明天起影響台灣，根據中央氣象署預報指出，預期冷空氣周四將進一步增強為大陸冷氣團，帶來濕冷天氣。北台灣與東半部地區需特別留意降雨與氣溫變化，尤其周五深夜到周六清晨，中部以北空曠地區可能出現10度以下低溫。此外，跨年夜起另一波東北季風接續報到，部分地區天氣濕涼，元旦清晨觀賞曙光的機率偏低。

中央氣象署預估未來一週天氣變化，冷氣團與東北季風接力報到，北部與東部將轉濕涼。（圖／氣象署提供）

氣象署表示，隨著東北季風增強，明日桃園以北及東北部將有短暫降雨，並可能出現局部較大雨勢，其他地區則以多雲到晴為主。入夜後水氣增多，北部、東半部、東南部及恆春半島將出現局部降雨，中南部山區亦有零星降雨機會。

氣溫方面，明日中部以北及東北部預測低溫落在16至18度間，高溫則為22至24度；南部與花東地區低溫約19度，高溫可達26至28度。清晨西半部地區易有低雲或霧氣，東北風增強之下，沿海地區風浪也將變大。值得注意的是，周四晚間至周六，高山地區可能降雪，其中周五至周六3000公尺以上地區降雪機率較高，民眾應提前做好準備。

氣象署指出，周四起大陸冷氣團南下，中部以北、東北部及東部氣溫轉冷，其餘地區在清晨與夜晚亦感寒意，並持續有短暫降雨發生。氣溫將於周五晚間至周六清晨降至最低，中部以北與東北部預估僅有12至13度，空曠地區甚至可能跌破10度。

隨後冷氣團將逐步減弱，但周末期間北部與東北部仍偏涼，降雨亦持續分布於桃園以北、東半部及恆春一帶；新竹以南的山區偶有零星降雨，其餘地區則為多雲或晴朗天氣。展望下週一，整體氣溫回升，白天轉為舒適，早晚仍略感涼意，大多數地區維持多雲到晴的天氣型態，但東半部與恆春仍有局部短暫雨機會。至於基隆北海岸及大台北地區則可能出現零星降雨。

下週二起，另一波東北季風將再度影響台灣，桃園以北、東半部及恆春地區將轉為有雨，北部與東北部氣溫明顯下滑。預報顯示，跨年當天（下週三）水氣進一步增加，北部與東半部將出現局部降雨，中南部山區亦可能有短暫雨勢，其他地區則為多雲。這波東北季風預估影響至下週五，由於雲層偏厚，東海岸曙光出現的機率偏低，計劃參與元旦觀日活動的民眾，建議密切注意最新氣象資訊。

氣象署表示，周五晚間至周六清晨氣溫下探，中部以北局部地區恐低於10度。（圖／氣象署提供）

