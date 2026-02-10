一週兩波冷空氣殺到！明回歸雨天 北東除夕仍濕冷

未來1週有2波東北季風影響，將有短暫變天，12日起回到好天氣，不過春節出遊、返鄉要注意了，第2波冷空氣預計16日除夕到來，19日初三前，北部、東半部先回歸濕冷。

未來1週2波東北季風及鋒面影響，北部和東部在16日除夕降雨機會高。（圖／中央氣象署提供）

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，第1波東北季風11日起增強，且有鋒面接近，大台北地區、北部山區有零星短暫雨，其中基隆北海岸、東半部、恆春有局部短暫雨，中南部則是多雲到晴，將影響到12日清晨。12日白天起，剩下東半部和恆春仍有局部短暫雨，整體雨勢減小。

13日至15日僅東南部和恆春有零星短暫雨，其他地區晴到多雲。緊接著第2波東北季風16日除夕起轉強，加上鋒面通過，桃園以北、東半部可能有局部短暫雨，北部山區為零星雨，中南部為多雲到晴。直到20日大年初四起，天氣回歸穩定偏乾。

此外，中部以北、離島金馬地區在13日晚間至15日清晨有低雲或霧，民眾出行要多加留意。

本週末起各地逐漸回溫，16日除夕將有1波降溫。（圖／中央氣象署提供）

溫度趨勢上，中部以北和宜蘭11日至12日低溫13度至15度，南部、花東16度至18度，高溫部分，北部、宜花略降到19度至21度，其他地區為24度至26度左右。

13日至15日天氣轉好，各地氣溫回升，低溫落在16度至18度間，高溫則有26度至28度。

