一週兩波東北季風「氣溫蹺蹺板」！ 今熱帶低壓形成「週三有雨」

中央氣象署今（24）天預告未來一週天氣，表示將受到「兩波東北季風影響」，氣溫像蹺蹺板上下起伏，北部高溫降至20到22度左右，氣溫回升又可到25、26度，迎風面東北部、北部地區降雨增多；另外，菲律賓東方海面有1個熱帶性低氣壓，雖對台灣無直接影響，但外圍中高層水氣有可能接觸台灣中南部，雲系增多。

氣象署預報員朱美霖提到，今天台灣整體偏東風，北方高壓梯度南下，降雨趨勢逐漸增多，清晨中南部出現局部霧，新竹關西、南投中寮也出現13、14度低溫，雖然白天降雨還是很零星，偏向晴到冬陰天氣，但等到傍晚東北季風增強，基隆北海岸、東北部和大台北山區就會逐漸出現降雨，尤其在今晚到明天清晨，桃園以北、東北部、新竹和竹苗山區降雨明顯。

廣告 廣告

朱美霖進一步說明未來一週天氣，明後兩天有一波高壓逐漸影響台灣，稍微減弱後，週日再有下一波接近，因此降雨方面來說，週三（26）晚到週四（27）南方水氣北移，加上北方高壓梯度增強，迎風面北部、東北部和中南部降雨都略有增加，所幸僅短暫影響，週五、週六就又轉為晴到多雲天氣。

未來一周降雨趨勢。圖／中央氣象署

至於溫度方面，全台各地早晚偏涼、輻射冷卻效應強，低溫多在20度以下，不過白天大致偏向溫暖舒適，北台灣明起高溫下降至20到22度左右，甚至週四更可能跌至20度以下，就算東北季風影響減緩，氣溫回升也不明顯；中南部高低溫差大，高溫可至26到28度，輻射冷卻低溫可能下探到14、15度。

北部高溫跌至20度左右。圖／中央氣象署

朱美霖也提醒，風浪部分，今天傍晚沿海風浪增強，台南以北、高雄，以及北海岸、恆春半島、離島地區，都可能出現平均風6級和3米浪高，在海邊活動的民眾要多加留意。

沿海風浪增強。圖／中央氣象署

另外從衛星雲圖可看到，菲律賓東方海域有1個熱帶性低氣壓在今天早上8點左右形成，是今年第30號熱帶低壓，未來走向偏西移動至南海一帶，對台灣無直接影響，但它外圍中高層水氣在週三、週四接近台灣中南部，因此雲系會增多，桃園以北、宜蘭降雨增多，中南部山區也有零星降雨。

責任編輯／張碧珊

更多台視新聞網報導

東北季風報到！今飆30度、入夜轉濕涼 氣象專家曝高機率「冷冬」

東北季風再報到！下週「這天」最冷 北台灣最低溫探14度

把握週末好天氣！下週「斷崖式降溫」驟降10度 北部、東北先濕後乾