一週兩起「炸船」羅生門？烏獵殺「影子艦隊」普丁控海盜戰術誓言報復

[Newtalk新聞] 昨日（2）一艘掛俄羅斯旗的貨船，在黑海將一批葵花籽油從俄羅斯運往喬治亞，但在土耳其海岸附近遭無人機襲擊。據《路透社》報導，普丁稱此為烏克蘭的海盜行為，威脅要加強對烏克蘭相關設施與船隻的打擊，以「切斷其與海洋的聯繫」，烏克蘭外交部發言人 Heorhii Tykhyi 則表示攻擊該船「毫無意義」，並稱可能是俄羅斯自導自演。不過，烏克蘭近期連續對俄國「影子艦隊」進行攻擊，已對俄羅斯經濟造成重創。





廣告 廣告

該船在土耳其海岸附近遇襲位置。圖：翻攝自 X《NOELREPORTS》





土耳其海事總局表示，這艘名為 MIDVOLGA-2 的貨船在距土耳其海岸約 130 公里處遇襲，13 名船員均未受傷，該艦亦未發出求救訊號，事發後自行駛向土耳其錫諾普港。攻擊方的身分目前尚未釐清，土耳其總統艾爾段對此回應道，對黑海商船的攻擊是不可接受的，並向「所有相關方」發出警告。





由於戰爭造成的損失，俄羅斯船隻在黑海的水面存在岌岌可危。 翻攝自：X @OlenaRohoza





儘管本起事件起因尚未明朗，但烏克蘭的無人機破交戰應確實存在，11 月 29 日，烏克蘭官員表示該國海軍成功以無人機，擊中兩艘受制裁的俄羅斯「影子艦隊」油輪，分別是凱羅斯（Kairos）和維拉特（Virat）號。據烏方官員說法，兩艦當時正準備駛向石油碼頭新羅西斯克，現已因攻擊受到嚴重損傷。





另一起尚未明朗的事件，發生於西非國家塞內加爾外海。11 月 27 日，一艘土耳其油輪梅辛號（Mersin）在塞內加爾海岸附近，發生 4 次外部爆炸。母公司 Besiktas Shipping 表示事發時該艦正停泊於塞內加爾達喀爾附近，未造成人員受傷與石油外洩，但爆炸導致引擎室進水。梅辛號雖有參與俄羅斯的石油運輸，但本事件暫未有烏克蘭介入的跡象，儘管如此，Besiktas Shipping 仍表示將暫停與俄羅斯的所有相關業務。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

野田佳彥替高市早苗「台灣有事」打圓場? 中媒痛批 : 根本唱「政治雙簧」

(影) 美特種部隊入境抓馬杜洛? 11戰艦封鎖委內瑞拉 「這國」突然送暖.....