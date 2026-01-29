週六各地變天！一路濕涼到下禮拜 各地降雨時程曝光

生活中心／黃依婷報導

週六起各地將再次變天，而且預計會轉涼到下星期。（圖／翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急）

今（30）日水氣稍增多，臺灣東半部地區、恆春半島及馬祖有局部短暫雨，中部以北地區及南部山區亦有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲，明日鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼。氣象粉專也提醒，週六起各地將再次變天，而且預計會轉涼到下星期。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文，最新模式預報顯示，週六起東北季風再度增強，加上挾帶不少水氣，各地將再次變天，而且預計會轉涼到下星期，也曝光近日天氣狀況。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」提到，以目前預報為準的話，未來幾天的天氣時序大致如下，首先是週四到週五皆為回溫空檔，大多數地方天氣穩定，只有東半部偶爾有陣雨，週六開始到下週二東北季風再次增強，北部、東半部，週六起就會陸續降溫，冷空氣強度接近冷氣團等級，同時開始下雨，預計將濕濕涼涼3到4天。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，這波中南部受影響相對小，但也會稍微降溫，天氣也會轉陰，中部甚至也會偶爾飄點雨，日夜溫差很大，至於下週三之後東北季風減弱，各地再度回溫，但日夜溫差相當大，預計這個空檔會持續兩三天，之後就要觀察下週末的強烈冷空氣了。

