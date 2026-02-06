週六寒流來襲先濕冷後轉乾 國家公園署提醒民眾注意遊憩安全

依據交通部中央氣象署預報，自本週六（2/7）寒流南下，各地天氣轉冷並有降雨情形，將明顯感到寒意。 圖：中央氣象署提供

[Newtalk新聞] 依據交通部中央氣象署預報，自本週六（2/7）寒流南下，各地天氣轉冷並有降雨情形，將明顯感到寒意。國家公園署提醒，週日（8日）至週一（9日）清晨受寒流影響，各地非常寒冷，山區有可能發生結冰、霜害、冰霰或降雪情形，請民眾注意保暖，尤其從事高山戶外活動，務必備齊保暖及防雨裝備，避免出現失溫風險。

國家公園署表示，高山地區若溫度與水氣條件配合，可能出現降雪情形，登山及追雪民眾務必留意低溫、濕滑與路面結冰風險，出發前，應審慎評估自身體能與技術能力，並妥善準備相關裝備。國家公園署進一步指出，長時間處於寒冷環境容易導致低體溫症，症狀包括：顫抖、四肢僵硬、意識混亂甚至昏迷，嚴重者恐危及生命；在寒冷天氣下，從事戶外活動，請做好保暖措施。

廣告 廣告

另因海象影響，沿海地區長浪機率偏高，風浪亦較大，從事水域遊憩活動民眾務必提高警覺，請穿著保暖防風衣物及配戴安全裝備，隨時留意周遭環境變化，切勿單獨行動並注意遊憩安全。國家公園署呼籲，從事戶外活動前，請先查詢中央氣象署最新天氣資訊，必要時，彈性調整旅遊行程；進入國家公園區域請遵守相關規定，請勿燃放煙火、亂丟菸蒂、騷擾野生動物或攀折花木等行為，並做好保暖及安全措施，共同維護自然環境及遊憩安全。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

週末寒流將報到！天氣風險提醒「2地區」輻射冷卻：有10度以下可能

氣象專家提醒週末冷空氣不排除達寒流等級！準西望洋颱風對台無影響