週六寒流襲！氣溫遽降「先濕後乾」連凍3天

今（5日）臺灣環境為偏東轉東南風，各地大多為多雲到晴，僅迎風面花東地區及恆春半島有局部短暫雨。氣象專家吳德榮表示，週六寒流來襲，溫度遽降，天氣轉濕冷。

週六氣溫遽降，北部、東半部轉有雨、中部轉有局部短暫雨的機率。（示意圖／中天新聞）

吳德榮在「洩天機教室」發文表示，今、明(5、6日)兩天各地晴朗穩定、容易起霧，東半部偶有零星飄雨的機率；白天陽光下「暖如春」、各地區高溫皆在28度以上，早晚偏涼。日夜溫差皆很大，應注意衣著調整。

吳德榮表示，明(6日)晚鋒面接近、北臺變天。週六(7日)氣溫遽降、愈晚愈冷，北部、東半部轉有雨、中部轉有局部短暫雨的機率。下週日、一(8、9日)漸轉乾、各地寒冷；下週日北部雨後多雲、中南部轉晴時多雲，東半部有局部短暫雨；下週一各地晴朗穩定，東半部偶有零星短暫降雨的機率。週六至下週一(7至9日)，歐洲(ECMWF)及美國(GFS)模式最新模擬皆顯示，臺北測站有觸及10度、而為入冬曁今年以來第2波「寒流」的機率很高；本島縣市的平地最低氣溫則可降至6度以下，應作好防寒的準備。

吳德榮指出，下週二(10日)白天起至週三(11日)上午冷空氣減弱，各地晴朗、白天氣溫升，夜間因輻射冷卻加成，清晨部分縣市仍有10度左右的平地最低氣溫。下週三(11日)下午起另一波冷空氣再加入，迎風面雲量增、東半部轉有局部短暫雨的機率，氣溫略降、仍偏冷。下週四(12日)各地轉晴時多雲，氣溫略升。下週五、六(13、14日)各地晴朗穩定、回暖如春。

