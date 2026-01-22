週六將徒手攀登101! Alex連四天試爬 今因天候不佳取消

生活中心／陳堯棋 李澤民 台北報導

這週六，美國極限攀岩家AlexHonnold，即將挑戰徒手攀登台北101，引發全球關注。從上週日開始，本人每天試爬101，但今天（22）因天氣不佳取消練習，外界擔憂，若當天活動下雨，活動是否延期？只是挑戰話題延燒，也有不少人好奇，攀岩大樓該如何處理如廁問題。對此，霍諾德也自公開說明！

穿著藍色外套、黑色長褲，在練習繩索的輔助下，一步一步攀登台北101外牆。從隔壁大樓內拍過去，視覺畫面更壯觀。美國極限攀岩家霍諾德，從上周日開始，已連續試爬4天101，但週四因天氣不佳，決定取消練習。

Alex Honnold週六挑戰征服101 賈永婕懇託「這兩件事」籲民眾配合

周四天氣不佳，Alex Honnold取消試爬。（圖／民視新聞 ）

民視記者陳堯棋：「這周六(1/24)美國攀岩之神，即將挑戰徒手攀登台北101，不過這幾天，受到東北季風的影響，台北的天氣，風勢、雨勢強大，外界也擔心，活動能否如期進行？」民眾：「我覺得安全比較重要。」民眾：「如果太危險，風太大的話，這樣他可能會有點危險，就比較不建議(攀登)。」民眾：「當然不行，太危險，還是用繩子比較安全。」民眾喊話安全第一，希望下雨就延期，但也特前來場刊、拍照留念。目前現場已架設雨棚、官方攝影器材包上防水層。台北101董事長賈永婕：「Team 101，幹大事。」101董事長賈永婕，日前率領團隊，和霍諾德團拜，祈求好天氣、活動順利，並呼籲民眾，不要闖入管制區域、自行操作無人機拍攝。至於外界也好奇，在長時間、高空攀登過程，萬一內急該怎麼辦？

Alex Honnold周六挑戰徒手攀登台北101。（圖／Ｎetflix Taiwan Youtube ）

美國極限攀岩家Alex Honnold：「當我要去多日攀岩時，我一般就是用喝完的水壺，先上在袋子裡，再把袋子綁好，或是用封箱膠帶捆好，封成一坨小包，塞進用過的水壺裡，最後再用膠帶封起來，這一壺一壺的東西，就掉在裝備包的下面，跟著我一起往上攀，等最後登上山頂時，再把這些髒東西倒出來，丟進垃圾桶裡。」美國攀岩之神，再次挑戰極限，萬事俱備，只欠東風！





