週六將與張勝德協調宜蘭 藍委吳宗憲週五搶先造勢

國民黨宜蘭縣長提名戰開打！明天（27日）才要進行黨內協調，立委吳宗憲今天（週五）就搶先舉辦首場造勢，但他跟議長張勝德都駁斥內鬨說。吳宗憲更發下豪語：只要由他出線，絕對能整合民眾黨，不會讓宜蘭出現分裂的「三腳督」。

吳宗憲選在五穀廟造勢，該廟主委為國民黨宜蘭黨部主委。（圖／TVBS）

有意角逐國民黨宜蘭縣長提名的立委吳宗憲，搶在27日黨內協調會前一天，於26日下午在五穀廟舉辦首場造勢活動。雖然他自嘲「台語不輪轉」，但特地找來台語流利的同黨立委謝龍介隔空連線助陣。謝龍介原定親自到場，因立法院發布甲級動員而改採視訊方式，他在螢幕中向宜蘭鄉親喊話：「大家不用怕，吳宗憲也不用怕，我們一起努力做事，好不好。」

值得注意的是，吳宗憲選在五穀廟舉辦首場造勢，被外界解讀具有特殊政治意涵，因為該宮廟主委正是國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌。由於藍營預計於週六下午召開協調會，屆時將決定是由吳宗憲還是現任宜蘭縣議會議長張勝德出線，時機點敏感，也引發關注。對此，國民黨立委吳宗憲說：「27號要進行協調，這個是事後才通知我們，有這個協調的會議，我還是一樣，目標不變，步調一致。」

另一位強力競爭者、宜蘭縣議會議長張勝德說：「勝德一路走來勤走基層，傾聽地方聲音，努力的爭取地方縣民，對勝德的認同與支持。」

吳宗憲喊話若由他出線，能整合民眾黨避免「三腳督」。（圖／TVBS）

除了藍營內部整合，外界也關注若民眾黨派出前立委陳琬惠參選，是否會形成「三腳督」局面？對此，吳宗憲顯得信心滿滿，強調自己與白營互動良好。國民黨立委吳宗憲說：「我們跟民眾黨之間，對於法案的推動，也都是合作無間，我想只要是由我出來，絕對沒有三腳督這種問題。」民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠說：「都是希望可以讓更多的宜蘭縣民看到我們，那大家就各自努力，繼續加油。」

面對藍白陣營動作頻頻，早已表態參選的民進黨宜蘭縣長參選人林國漳則顯得老神在在。 民進黨宜蘭縣長參選人林國漳說：「每個政黨都有他的提名機制，我都給予尊重與祝福，不過我自己將會走我自己的路，也會成為全縣的最大公約數。」

