週六小雪！命理師曝6星座有小確幸

本周六（22日）節氣進入小雪，正式進入「冷風點火」真相信念的清算期。（示意圖／翻攝自pexels）





本周六（22日）節氣進入小雪，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，正式進入「冷風點火」真相信念的清算期，眾人的理想會被點燃、許多的真相將被掀開、價值觀會重新排列、大環境的秩序即將重寫，整體趨向嚴肅、務實跟結果論，但眾人內心卻非常渴望自由、想聽到真話、不想再忍耐、也不想被控制，因此大環境會分成兩派極端，一派是「躺平族」，什麼都不信，只想活在過去，另一群人則開始「講真話、拆假象」，不再配合演戲。

邱彥龍老師表示，這段期間許多人表面笑笑，心裡卻想很多，錢、情感、權力，會被「翻舊帳」、「想看黑幕」、「查內情」，是一個顛覆又翻轉的時間點；股市、虛擬貨幣、珠寶、黃金、藝術品、農產品，容易「一夕暴漲，又突然重挫」，沒有風險管理的人，會被震到懷疑人生，切記資訊蒐集要足夠、風險也要算得清楚、不要ALL IN ，給自己預留退路，先求穩(保留生活必須開支6至12個月的緊急預備金)，多出來的錢再拿來投資，沒有風險考量的人事物，一律拉高警戒不碰。

廣告 廣告

邱彥龍老師進一步分析，過度包裝的演藝人員、網紅或爆紅型的商業模式，容易大起大落、一夕翻車；灰色產業、地下投資、地下金融，容易被規範收緊付出慘痛代價；感情方面則非輸在對錯，而是輸在沒有人願意承認「我其實很怕你不要我」，沒人先講真話，只能用冷暴力或試探、封鎖來表達，切勿把焦點放在攻擊對方，而是改成該如何一起解決問題。

邱彥龍老師指出，小雪期間這16天主要受3個天文星象影響，首先是11月9日至11月30日的水星逆行，水星逆行期間，在事業上不要太快做決定，容易有變化，需要多次溝通才不會做了錯誤的判斷；其次是11月22日至11月29日，火星刑凶星(羅喉與計都)，容易流於自我、衝動行事，影響生命或財富損失劇烈；第三個是11月27日至12月3日天王星沖金星，家庭、情感價值觀會有波動；財富、貨幣、股市、珠寶、工商業、地產、也會有震盪，應謹慎行事。

邱彥龍老師建議，這段期間可多祭拜千手觀音、土地公或土地婆；多穿搭靛藍色、深藍色、月光灰色、銀白色、香檳金色、珍珠米色、墨綠色、橄欖綠色、深褐色、大地色、駝色或芥黃色，可以達到安撫情緒的作用、生智慧、防止衝動、並且讓決斷力提升、穩定財運、強化與人溝通能力且有助健康；飾品則可配戴藍寶石、藍玉髓、月光石、南洋金珠、白珍珠、紫金珠砂、紅瑪瑙、紅寶石、和闐玉、黃寶石或雄黃，可穩定財庫，增加自信心、強化責任感，提升學習能力，安定精氣神，改善失眠並讓邏輯清晰。

由於氣溫驟降，邱彥龍老師也提醒，小雪期間要注意心臟病、中風、心腦血管疾病、支氣管炎、感冒、病毒感染、呼吸道疾病、肺部疾病、骨骼、膝蓋、肩頸痠痛、牙齒問題、肝病、坐骨神經痛、髖關節問題、免疫系統、失眠、性病、生殖器疾病、全身僵硬、強迫症、昏睡、夢遊症、精神恍惚等，還有要小心中毒、交通意外、墜樓等橫禍。

由於小雪期間最旺的星屬木星跟海王星，因此特別有利於慈善福利機構、司法界(律師、法官)、宗教命理行業、銀行金融保險業、報業、印刷業、纖維業、橡膠業、化學產業、進出口貿易、飯店業、海淡水產業、船務業、運輸業、餐飲業、農產品、飲料業、諮商行業、靈性療癒、教育業等20種行業。而上升、太陽或月亮星座落在巨蟹、天蠍、雙魚、射手、摩羯或水瓶等6個星座，則將擁有小幸運和潛在紅利。

最後，邱彥龍老師以《易林·家人之未濟》卦曰：『異國殊俗，情不相得。金木為仇，酉賊檀穀。』來說明小雪期間整體運勢，要注意不同國度與家庭各自有各自的立場，不同環境的人，雙方心意不容易相通，性格也容易相剋，強者容易侵弱終致不合，事情較難圓滿。

東森新聞關心您

民俗說法，僅供參考

更多東森新聞報導

人品大爆發！4生肖工作運翻紅 更上一層樓

五星逆行！唐綺陽示警：業力引爆 隱藏秘密恐曝光

4星座年末準備發財！橫財入袋 年終獎金翻倍漲

