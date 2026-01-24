週六搖晃有感！東北部海域發生規模4.3地震

《那些你不知道的我》找來吳念軒、傅孟柏、邱思琹等演員一同出席記者會，邱思琹和電視界大佬郭建宏的兒子郭方儒分手後，被拍到和一位韓國歐巴在一起，兩人被拍到互動相當親密，她也大方在IG曬兩人的親密照，首度聊到新男友，她透露兩人是在韓國街頭認識的。

裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前 ・ 11 則留言