週六第2波寒流殺到！專家：急探6度台北10度 一圖看「全台急凍時程」

生活中心／施郁韻報導

週六至下週一轉冷，為入冬曁今年以來第2波「寒流」的機率很高。（圖／資料照）

中央氣象署指出，今（5）日台灣環境為偏東轉東南風，各地大多為多雲到晴，僅迎風面花東地區及恆春半島有局部短暫雨，宜蘭有零星短暫雨；氣溫方面，白天溫暖舒適，西半部高溫約26至30度，東半部高溫約24至25度，夜間清晨天氣稍涼，各地低溫約14至18度，西半部日夜溫差大，早晚請適時增減衣物以免著涼。

氣象專家吳德榮在「老大洩天機」專欄中表示，最新歐洲模式模擬顯示，今、明兩天各地晴朗穩定、容易起霧，東半部偶有零星飄雨的機率；白天陽光下「暖如春」、各地區高溫皆在28度以上，早晚偏涼。日夜溫差皆很大，應注意衣著調整。各地區氣溫如下：北部15至28度、中部15至30度、南部15至30度、東部12至28度。

吳德榮提到，明晚鋒面接近、北臺變天。週六（7日）氣溫遽降、愈晚愈冷，北部、東半部轉有雨、中部轉有局部短暫雨的機率。下週日、週一（8、9日）漸轉乾、各地寒冷；下週日北部雨後多雲、中南部轉晴時多雲，東半部有局部短暫雨；下週一各地晴朗穩定，東半部偶有零星短暫降雨的機率。週六至下週一（7至9日），歐洲及美國模式最新模擬皆顯示，臺北測站有觸及10度、而為入冬曁今年以來第2波「寒流」的機率很高；本島縣市的平地最低氣溫則可降至6度以下，應作好防寒的準備。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，週日（8日）清晨至下午、零度線高度降至1200公尺，太平山及中部高山皆有飄雪機率；大屯山、七星山約降至1度左右，霧淞、冰霰或可期待，飄雪條件略嫌不足。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，下週二（10日）白天起至週三（11日）上午冷空氣減弱，各地晴朗、白天氣溫升，夜間因輻射冷卻加成，清晨部分縣市仍有10度左右的平地最低氣溫。下週三（11日）下午起另一波冷空氣再加入，迎風面雲量增、東半部轉有局部短暫雨的機率，氣溫略降、仍偏冷。下週四（12日）各地轉晴時多雲，氣溫略升。下週五、六（13、14日）各地晴朗穩定、回暖如春。

綜合最新氣象資料評估，週末南下的強烈大陸冷氣團將升級為寒流規模，氣溫猶如雲霄飛車，變化極大。（圖／翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

吳德榮提到，熱帶低壓已於昨晚發展成輕颱「西望洋」，最新氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，其向西南西進行，今晚登陸「民答那峨」北部，再進入南海，逐漸減弱為熱帶低壓，未脫離2月颱不侵臺的宿命。



