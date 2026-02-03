週六起全國凍感 吳德榮：防極端低溫

氣象專家吳德榮本週六全國各地需慎防極端低溫。(Canva)

氣象專家吳德榮今(3)日提醒，本週天氣將出現劇烈變化。預計自6日午夜起鋒面抵達，7至9日將有強冷空氣南下，極可能達到「寒流」等級，屆時本島平地最低氣溫恐下探攝氏6度。





針對外界擔憂是否重演2016年「霸王級寒流」，吳德榮明確表示，本次冷空氣強度與當年相比「差太多了」，不宜相提並論，但民眾仍需嚴防低溫侵襲。





週末轉濕冷 各地氣溫溜滑梯





根據最新歐洲模式模擬，今日大陸冷氣團雖略微減弱，但北台灣感受依舊偏冷。氣候轉折點將出現在週五（6日）深夜，屆時鋒面過境，北台灣將率先轉為有雨且降溫的天氣。



週六（7日）中部以北轉為濕冷，到了週日及下週一（8、9日）水氣轉乾，受輻射冷卻影響，各地將呈現乾冷狀態，台北測站有極高機會跌破10度，觸及寒流門檻。

專家闢謠：非霸王寒流重演





對於社群媒體上出現「霸王寒流再現」的討論，吳德榮強調本次冷空氣強度雖強，但仍無法與2016年1月24日的極端氣候相比。



當年台北測站僅4度，且林口、貓空等低海拔山區紛紛降雪，本次模擬強度明顯較弱。然而，下週一清晨因輻射冷卻加成，部分縣市平地仍可能出現低於10度的極低溫，提醒農漁養殖業及心血管疾病患者務必做好保暖措施。